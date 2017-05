Telefónica pateix un atac informàtic a la seva xarxa interna

Diverses grans companyies espanyoles han patit aquest divendres un atac informàtic a la seva xarxa interna corporativa. Segons confirmen fonts de l'empresa, l'operadora de telecomunicacions Telefónica ha hagut de demanar a alguns dels seus treballadors que apaguessin els seus ordinadors per mirar de solucionar el problema. No obstant, fonts de l'empresa asseguren que el virus ha sigut un problema intern i no afecta a la seva xarxa de clients.

315x284

Segons fonts empresarials, la llista també inclouria altres companyies com l'operadora de telecomunicacions Vodafone, les consultores tecnològiques KPMG i Capgemini, el grup de moda Inditex i el Banco Santander i el BBVA. Tot i així, fonts de Vodafone i el Santander han negat per ara aquesta informació i asseguren que la seva xarxa interna funciona amb normalitat.

Les primeres informacions apunten que l'atac podria ser de tipus 'ransomware', un tipus de programari maliciós capaç de prendre el control de l'ordinador de les víctimes i xifrar-ne tots els continguts de manera que siguin inaccessibles sense la contrasenya adequada. Habitualment els 'crackers' ('hackers' que només busquen benefici personal) que cometen aquesta mena d'atacs exigeixen el pagament d'un rescat per alliberar els ordinadors i tornar-ne el control als propietaris.