Uber llança una plataforma per preparar la seva expansió a tot Espanya

La plataforma de xofers particulars a demanda Uber fa el primer pas per començar a operar més enllà de la capital espanyola. Després que el seu principal competidor, Cabify, anunciés a finals de l'any passat el seu aterratge a Barcelona, Uber ha posat en marxa aquest dimarts una pàgina web que li permet estudiar la demanda i l'oferta que tindrien els seus serveis a diferents punts del territori espanyol.



Tal com ha avançat l'agència Efe i ha confirmat l'ARA, l'objectiu d'aquesta empresa nord-americana és veure amb dades reals a quines ciutats espanyoles comptaria amb prou conductors o socis (també opera amb empreses de conductors particulars que tenen amb diverses llicències) per estrenar-hi el seu servei.

És important recordar que Uber va començar a operar a Barcelona amb el seu servei UberPop, que consistia en una mena de servei de taxistes 'amateurs' a demanda a través de la seva plataforma, però que permetia que qualsevol persona fes de conductor sense disposar de llicència. Però aquesta plataforma de transport de particulars a demanda va haver d'aturar el servei (com ha passat a la majoria de països europeus) en ser considerat il·legal. Tot seguit, Uber ho va tornar a intentar amb Uber Eats, un servei de repartiment de menjar a domicili que funciona amb èxit en altres països, però que tampoc va funcionar a Barcelona.

Uber torna, però no a Barcelona

Actualment, però, Uber opera a Espanya amb el mateix servei que opera a la majoria de països (UberX), amb conductors professionals autònoms o empreses de conductors particulars que compten amb una llicència VTC, diferent de la de taxi però legal i vigent. Tot i això, la quantitat de llicències, que atorga l'administració pública i que són limitades, només li va permetre funcionar a Madrid, on sí que hi havia més llicències VTC en funcionament que van adherir-se a la plataforma.

I Barcelona?

Així doncs, amb aquesta iniciativa Uber fa el primer pas per començar la seva expansió en altres ciutats, no només grans capitals, sinó també petites ciutats (com ja fa a països com França o Anglaterra) i també en funció de les llicències disponibles que encara s'han d'atorgar. En aquest sentit, els portaveus de la companyia ja han fet pública diverses vegades la seva voluntat de tornar a Barcelona tan aviat com sigui possible, però per fer-ho necessiten la complicitat d'un Ajuntament que ha estat hostil amb plataformes similars com Airbnb i que està pressionat per un col·lectiu del taxi molt bel·ligerant amb aquesta mena de negocis.