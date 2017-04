Uriach augmenta vendes un 16% i compra una empresa a Portugal

Les veus empresarials que porten mesos assenyalant Uriach com una de les farmacèutiques catalanes amb més projecció han vist aquest dijous refrendats els seus pronòstics un any més. L'empresa familiar ha fet públics els seus resultats del 2016 amb un nou creixement de dos dígits en les seves vendes.

La facturació de l'empresa va arribar durant l'any als 151 milions d'euros, el que suposa un augment del 16% sobre les vendes del 2015. Pel que fa a l'Ebitda (resultat abans d'impostos, depreciacions i amortitzacions), l'empresa el situa en els 42 milions d'euros, amb una millora del 28% interanual. Aquest repunt va venir impulsat, en part, per l' adquisició de la italiana Laborest durant l'exercici.

Aquest impuls en la facturació ha vingut donat, sobretot, pel fort ritme de vendes dels productes de 'consumer health', productes que no necessiten recepta i que no són finançats per la Seguretat Social. Aquest segment de negoci suposa ja més de la meitat del total d'Uriach i creix a un ritme del 25%, fent de l'empresa un referent espanyol al sector.

Adquisició a Portugal

És precisament en aquest camp on la farmacèutica que dirigeix Oriol Segarra vol seguir creixent, i per això acaba d'adquirir una empresa a Portugal, Theralab, especialitzada en desenvolupament i comercialització de complements alimentaris i que tenia una facturació propera als cinc milions d'euros.

Amb la compra, que es va tancar fa dues setmanes, Uriach compta ja amb una quarantena de treballadors al país, comptant-hi la xarxa de venedors que ja hi tenia i els empleats de Theralab, que mantindrà perquè no hi ha duplicitats.

El conseller delegat de la companyia ha admès que els seus plans immediats passen per seguir creixent internacionalment i s'ha mostrat optimista respecte a la possibilitat de tancar, "si hi ha sort", dues noves empreses al perímetre d'Uriach. Els mercat internacional ja té un pes de prop de dues terceres parts del total en les vendes de la farmacèutica.

La farmacèutica catalana té el focus en l'Europa mediterrània, en segon lloc a l'Europa amb un model farmacèutic anglosaxó i tampoc no descarta entrar a Llatinoamèrica.

Uriach té actualment prop de 750 treballadors i inverteix més de cinc milions d'euros en recerca cada any. El seu nivell d'endeutament és pràcticament zero i finança les seves operacions amb recuros propis.