Vueling guanya 35 milions menys pel caos de l'estiu al Prat

La xifra ja és definitiva. Els beneficis de l’aerolínia catalana de baix cost Vueling es van reduir el 2016 gairebé un 63% pel col·lapse operatiu que va patir la companyia aquest estiu, amb la principal afectació a l’aeroport del Prat. Concretament, l’empresa va guanyar 60 milions d’euros, 35,4 milions menys dels que havia obtingut el 2015 tot i haver ingressat un 5,2% més. L’octubre passat, la companyia havia xifrat la factura del caos en uns 40 milions d’euros.

Vueling pertany al hòlding d’aerolínies IAG, que també inclou Iberia, British Airways i Aer Lingus, i que va presentar resultats ahir. En conjunt, aquest conglomerat va guanyar 1.952 milions d’euros, un 28% més que l’any anterior, malgrat ser una de les empreses que s’han vist més exposades al neguit que el Brexit ha provocat entre els inversors. De tots els membres d’aquest conglomerat, Vueling és el que registra més mals resultats. Mentre la resta de companyies registren totes creixements de facturació de dos dígits, Vueling, que venia d’uns ritmes de progrés sempre superiors al 10% anual, es queda en només un 5%. En l’informe de resultats la companyia explica que “el 2016 va ser un any difícil per la vaga de controladors aeris a França, que va afectar les operacions de la xarxa de Vueling”. A més, puntualitza que la caiguda dels beneficis està provocada per la “despesa més gran en indemnitzacions” i pels plans de contingència que va posar en pràctica el grup per “abordar les interrupcions” provocades per “la magnitud del nombre de vagues”.

Iberia apunta a Norwegian

Per la seva banda, Iberia, que va guanyar 271 milions, ja ha fet tots els moviments necessaris per convertir-se en l’aerolínia que farà la competència a Norwegian Airlines en l’oferta de vols de baix cost i llarg abast al Prat. A finals del 2016, Willie Walsh, conseller delegat d’IAG, ja va anunciar la seva intenció d’oferir aquestes rutes des de l’aeròdrom català l’estiu que ve, però no va revelar si ho faria una nova marca o una de les del grup. Ahir, però, el president d’Iberia, Luis Gallego, va avançar que Iberia ha aconseguit tancar l’acord necessari amb pilots i tripulants perquè puguin adaptar-se a les condicions de treball d’aquesta oferta, ja sigui des de la mateixa aerolínia o des d’una altra marca.