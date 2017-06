Un boicot que no arriba a Catalunya

El boicot que països del Pròxim Orient com l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Bahrain han començat contra Qatar podria esquitxar Catalunya, on el petit estat petrolier té inversions importants. Però el cert és que la situació no sembla que preocupi gaire els socis catalans de Qatar. La força dels petrodòlars és molt important i fins i tot els Estats Units demanaven divendres una relaxació del boicot i, per boca del secretari d’Estat, Rex Tillerson, sol·licitaven a aquests països “suavitzar el bloqueig a Qatar”.

Empreses catalanes com Colonial, que està a punt d’entrar a l’Íbex-35; Mediapro, a través de BeiN Sports; el Futbol Club Barcelona, patrocinat per Qatar Airways; els hotels W (el Vela) i Renaissance de Barcelona, i Port Tarraco, la marina de luxe del port de Tarragona, tenen relació amb l’estat -o fons estatals- del país governat per la família Al-Thani. A més, Qatar és un dels països que aprovisionen de gas Catalunya i Espanya. No obstant, la tensió a la zona del Pròxim Orient i el boicot que els països veïns han iniciat contra Qatar no sembla que afecti les relacions comercials amb Catalunya i Espanya. Per dues raons: d’una banda, són inversions ja fetes, en un mercat aliè al Pròxim Orient, i, de l’altra, perquè s’espera que la intervenció dels Estats Units minimitzi aquest boicot comercial.

A més de les relacions amb les empreses catalanes esmentades, els interessos de Qatar a Espanya són molt elevats. Aquest país és el principal accionista -amb més d’un 20%- d’IAG, el hòlding que controla aerolínies com British, Iberia i la catalana Vueling. I un membre de la família reial qatariana és un dels principals accionistes, amb un 10%, d’El Corte Inglés.

Interessos energètics

Però tot i els interessos que Qatar té en aerolínies, construcció i immobiliària, a més d’inversions en el sector primari català, on és especialment estratègica la relació amb Catalunya i Espanya és en el sector energètic. I les fonts consultades per l’ARA en aquest sector mostren una tranquil·litat total davant l’escalada de tensió al Pròxim Orient.

Qatar és un accionista més que rellevant, el que té més capital, en una gran energètica espanyola, Iberdrola, amb el 8,5%. Però a més, és una de les fonts d’aprovisionament de Gas Natural, la principal energètica catalana. L’empresa té firmat amb l’emirat un contracte d’aprovisionament de dos bcm (2.000 milions de metres cúbics) anuals fins al 2025. Aquest contracte actualment té els preus en revisió en un procés d’arbitratge, però fins i tot si s’aturés el subministrament per qualsevol motiu no afectaria l’arribada d’aquest combustible a Espanya, que té la seva principal font d’abastament en el gas que arriba per gasoducte des del Magrib.

De fet, Gas Natural té contractes amb Algèria que sumen deu bcm anuals, i fins i tot amb Trinitat i Tobago i amb Nigèria per quatre bcm amb cadascun.

El gas és el primer producte que importa Espanya del règim de Doha. Dels 980 milions d’importacions de Qatar del 2014 (les últimes dades disponibles a l’institut de comerç exterior Icex), 907 corresponien a combustibles.

Un inversor agressiu

Les inversions de Qatar a Espanya sumen uns 6.000 milions des de l’inici de la dècada. Són inversions que ha fet directament la Qatar Investment Authority (QIA), el fons Qatar Holding i el fons Diar, especialitzat en inversions immobiliàries. Fins i tot alguna s’ha fet a través del QAFIP, un fons de l’exèrcit qatarià. Però totes estan controlades i dirigides per la família reial dels Al-Thani. Un informe d’Esade sobre la QIA qualificava aquestes inversions de més agressives que les de la veïna Aràbia Saudita, que és més conservadora; o Abu Dhabi i Kuwait, que busquen més equilibri. Fins i tot s’indica que Qatar pot buscar “actius trofeu”, els que són emblemàtics, com podria ser l’Hotel Vela de Barcelona. Aquesta pulsió del petit estat també es visualitza a través del futbol, ja que controla clubs com el PSG francès o el Màlaga a la lliga espanyola, o patrocina el Barça a través de Qatar Foundation, primer, i Qatar Airways, després.

Rere aquest fons hi ha la intenció d’invertir els diners guanyats amb el petroli i el gas en altres actius per rebaixar la dependència de l’or negre. Algunes inversions en interessos espanyols, no obstant, s’han fet indirectament. Per exemple, Qatar ha entrat a la filial del Santander al Brasil; a Hochtief, la filial alemanya de la constructora d’ACS, o a l’aeroport de Heathrow, controlat per Ferrovial.