La curta vida de la CNMC, un camí ple d’obstacles

José María Marín Quemada està preocupat. “Ens preocupa” va ser la frase que va repetir més en una trobada aquesta setmana en referència als múltiples fronts oberts que té actualment l’organisme que presideix, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Per naturalesa, aquest regualdor ha de garantir el funcionament de tots els mercats en defensa dels interessos dels consumidors, cosa que a la pràctica implica la vigilància, supervisió i sanció de qualsevol tipus d’empresa. Però els maldecaps de Marín Quemada no venen només de l’exterior. La naturalesa de la CNMC també comporta els conflictes derivats de ser un organisme públic. Tal com la coneixem ara, la CNMC va sorgir de la unificació d’altres comissions de competència a instàncies del primer govern de Mariano Rajoy i amb fortes discrepàncies internes provocades, en bona mesura, pel seu grau d’independència. “Sí, ens ha estorbat i molt”, deia el president sobre la guerra interna que s’ha intensificat l’últim any i que ha enterbolit la seva feina i les relacions amb el govern fins al punt que Rajoy ha aprovat la divisió de l’organisme en diverses noves comissions sectorials.

Els problemes de sempre

La fusió de Renfe amb Adif o els preus de la llum

Els àmbits que donen més feina a l’autoritat que vetlla per la competència a Espanya són els antics monopolis o oligopolis. Els casos en què ara mateix treballa la CNMC són, per exemple, les “preocupants” -citant de nou el seu president- pujades de preu de la llum els primers mesos del 2017. En aquest cas, el ministre d’Energia, Álvaro Nadal, ja va involucrar Competència en l’elaboració d’un informe sobre el cas, però Marín Quemadada va deixar en l’aire la resposta sobre si la CNMC estava “investigant” pel seu compte (amb la possibilitat d’incoació d’expedient) les empreses del sector per possibles irregularitats.

L’altre gran sector que preocupa és el dels transports. Després que el govern de Mariano Rajoy anunciés que Adif i Renfe es tornaran a fusionar per competir amb els operadors europeus, Competència va comunicar aquesta setmana la seva multa més elevada (65 milions) a Renfe en el sector de les mercaderies per pràctiques monopolístiques. “La fusió de Renfe i Adif és un retrocés”, lamentava Marín Quemada. En cap cas, però, va anunciar mesures.

Els problemes interns

Les discrepàncies entre els membres i la futura divisió

Marín Quemada té un discurs contundent que reivindica la necessitat d’independència de governs i empreses. Però ha sigut justament això el que li ha provocat més problemes. Quan el president va voler promoure la implementació d’un codi ètic per purificar processos interns, la Moncloa ho va interpretar com un desafiament i des d’aleshores ha topat amb diversos obstacles a l’hora de tirar endavant iniciatives.“Els organismes previs a la CNMC havien sigut nomenats pel PSOE, i el PP va voler nomenar els seus i crear la CNMC que ara reflecteix la majoria absoluta d’aleshores”, expliquen fonts pròximes a la integració.

Nous maldecaps

L’economia col·laborativa i les liberalitzacions

La CNMC està parant molta atenció en l’àmbit de l’economia col·laborativa i les liberalitzacions, que ha fet intensificar el conflicte. Marín Quemada i el mateix organisme han fet informes per demanar al govern que no posi limitacions al desenvolupament de l’economia col·laborativa i, per tant, a l’activitat de plataformes com Airbnb o Uber, que al seu torn necessiten desregular sectors com el del taxi o canviar la regulació dels apartaments turístics. “Els governs estan més a prop dels interessos de les grans empreses que de regular l’economia col·laborativa”, va afirmar sense apuntar noms. Però l’informe sobre economia col·laborativa va tenir molts opositors interns dins la mateixa CNMC, que ha portat el govern als tribunals per la seva regulació en matèria de transport.

Després de tot això, el govern de Mariano Rajoy té obert un procés de consulta pública en què es decidirà en quins organismes es divideix novament la CNMC. Un nou maldecap per a Marín Quemada que el president “no té més remei” que acceptar, deia dilluns passat, però “lamentarà si el que provoca és una pèrdua de capacitat d’anàlisi en l’organisme”.