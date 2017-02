El valor d'Apple arriba a màxims històrics a Wall Street

Les accions d' Apple han registrat durant la sessió d'aquest dilluns a Wall Street un nou rècord en la seva història borsària amb un màxim de 133,82 dòlars per acció. La fita arriba després que Goldman Sachs elevés el preu objectiu dels títols de la companyia fundada per Steve Jobs fins als 150 dòlars. A més, l'empresa acaba d'anunciar uns resultats per a l'últim trimestre que han superat les previsions i han silenciat les veus que parlaven de la fi de la seva època daurada.

Aquest impuls a la borsa suposa una revalorització del 12% respecte al preu actual. Una dècada després del llançament de l'iPhone la companyia supera els 700.000 milions de dòlars (660.089 milions d'euros) de capitalització borsària, la qual cosa li atorga el títol honorífic d'empresa més cotitzada del món, per davant de Google (Alphabet).

En concret, des que Steve Jobs va anunciar l'iPhone en la Macworld Conference & Expo del 2007, el preu de l'acció d'Apple s'ha revaloritzat un 996%, o el que és el mateix, la companyia val gairebé onze vegades més que llavors.