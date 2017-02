El preu dels hotels de Barcelona es dispara un 8% el 2016 i creixerà un 5% el 2017

El preu mitjà per habitació dels hotels de Barcelona ja és dels més alts d'Europa i es va situar en 138,9 euros el 2016, xifra un 8% superior al de l'any 2015, segons les dades d'un estudi realitzat per les consultores Magma HC i STR. Per al 2017 es preveu que continuï l'escalada amb un increment del 5%.

Segons Javier Serrano, d'STR, el preu de Barcelona ja és dels més alts de les grans ciutats d'Europa. però a més, l'estudi constata una gran variació en funció de l'ocupació. El preu mitjà en els moments d'alta ocupació (més del 90%), el preu mitjà és un 56% superior als de més baixa ocupació (per sota del 70%). Això explica que en el moment de màxima demanda els preus es disparin, com va passar l'any 2016 durant el Mobile World Congress (MWC), quan el preu mitjà per habitació es va situar en 360 euros.

Les dades de l'estudi demostren el bon moment hoteler a la capital catalana, amb una ocupació mitjana del 76,7%, que és un 1,6% superior a la del 2015, i uns ingressos mitjans per habitació disponible (RevPar) de 106,5 euros, un 9,8% superior a l'any anterior. Destaca l'alta ocupació del hotels a Barcelona, amb 80 dies a l'any que estan ocupats en més d'un 90% i 110 dies a l'any en més del 80%.

Les xifres contrasten amb l'altre gran mercat espanyol, el de Madrid, on l'ocupació mitjana va ser el 2016 del 70,5%, però el preu mitjà no va arribar als cent euros (98,6), malgrat créixer un 4,5%, i els ingressos per habitació disponible de 69,5 euros són molt inferiors als de Barcelona.

Milloren més els hotels de menys categoria

Segons Serrano, en totes les categories d'hotels hi ha hagut creixements positius el 2016, però aquests han estat més destacat en les categories de tres estrelles i inferiors, sobretot sobre augment de preus mitjà, mentre que els hotels de luxe són els que menys han crescut. A més, per a l'any 2017 també s'espera un increment major en els hotels de menys categoria.

Moratòria hotelera: la barrera d’entrada que voldria qualsevol indústriaAixí, segons l'estudi, el RevPar dels hotels de luxe el 2016 va augmentar un 7,1% a Barcelona, mentre que en el cas dels hotels de tres estrelles o menys l'increment es va enfilar fins al 22%. També hi ha diferències en funció de la zona. Els hotels del Raval, amb més d'un 84%, van ser els que van registrar una ocupació més alta, i és la segona zona amb el preu mitjà més elevat (147 euros per habitació de mitjana), només superada pel centre ciutat amb 178 euros.

Impacte del PEUAT: hotels de menys categoria i allunyats

Segons Javier Serrano, el PEUAT ( pla especial urbanístic d'allotjaments turístics) de l'Ajuntament de Barcelona, que veta la construcció de nous hotels en moltes zones cèntriques, beneficia als hotels ja establerts. "La oferta existent es pot beneficiar molt de que no entri oferta nova", ha indicat, a més de que també es beneficiaran zones perifèriques, com l'Hospitalet i Badalona, que estan atraient inversió.

De la seva banda, Albert Grau, soci de Magma HC, considera que el PEUAT porta a "un estancament de l'oferta" mentre la demanda "continua incrementant-se". Això, ha dit, portarà a uns "majors creixements" del RevPar en "barris no tant cèntrics i de menys categoria", com ja s'ha demostrat el 2016, quan el RevPar a zones perifèriques com l'Hospitalet o Badalona va créixer un 13,6% i a Sants un 11,2%, mentre que al centre ciutat només va pujar un 5,2%.

Segons Serrano, la manca de competència no farà que els hotels de Barcelona deixin d'invertir, perquè la ciutat s'ha convertit en una destinació de primer ordre i, per tant, la competència no és només entre els hotelers, sinó amb altres destinacions europees.

Respecte a l'impacte d'altres allotjaments turístics i, especialment, Airbnb, Javier Serrano ha indicat que ho han estudiat en diverses ciutats del món i ha reconegut que està tenint un impacte tant en l'ocupació com en els preus dels hotels. Serrano ha indicat que "obviament cal regular aquest tipus d'oferta, com ja està fent Barcelona".