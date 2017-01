Els directius de Venca compren l'empresa catalana de moda 'online'

Una part de l'equip directiu de l'empresa de moda catalana Venca, liderada pel seu director general, Jordi González, ha comprat la companyia al grup suís 3SI per un import que no ha facilitat. Aquesta operació arriba un any i mig després que Venca es posés a la venda i es va tancar el passat 17 de gener. La nova societat que gestionarà la companyia es diu Digital Lola.

El 2016, la companyia va facturar 53 milions d'euros, un 6% més que un any abans, segons González, qui ha qualificat la situació financera de Venca d'"estable i sòlida" i ha apostat per donar l'"impuls definitiu" al negoci de venda per internet. La nova societat també tindrà a l'accionariat la directora financera i de recursos humans, Paz Usandizaga, el director de TIC, Jordi Badia i el director d'operacions, Joan Alemany.

"Aquesta operació representa una magnífica oportunitat per construir un projecte independent, sòlid i amb grans expectatives de futur", explica González. Segons l'executiu, també permetrà accelerar el desenvolupament digital i la internacionalització del negoci, "dos eixos fonamentals que ens ajudaran a impulsar el posicionament de Venca com una de les cinc grans referències de moda espanyola en el seu segment".

En l'actualitat, la companyia, que té la seva seu a Vilanova i la Geltrú (Garraf) i una plantilla d'unes 400 persones, aconsegueix la meitat de la seva facturació via en línia i la seva botiga a internet rep més de 2 milions de visites. Actualment, la col·lecció de Venca es comercialitza, a més de a Espanya, en països com França, Bèlgica, Portugal o Rússia entre d'altres