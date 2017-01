El preu de la llum es dispara: calcula quant pujarà el rebut a final de mes

El rebut de la llum d'aquest mes de gener serà el més elevat des del desembre del 2013, quan el preu de l'electricitat es va disparar tant que va portar al llavors ministre d'Indústria i Energia, José Manuel Soria, a canviar el sistema de càlcul, suprimint les subhastes Cesur, en les que es fixaven els preus majoristes a tres mesos, per un sistema de mercat majorista horari.

Però aquest gener s'ha tornat a disparar el preu. L'actual ministre, Álvaro Nadal, va reconèixer dimecres que els ciutadans poden acabar pagant 100 euros més l'any.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) permet calcular als ciutadans del mercat regulat quan acabaran pagant en el rebut de la llum mitjançant el seu simulador.

Això ho poden fer els ciutadans que tenen contractada la tarifa regulada (PVPC) o el bo social. Són aproximadament la meitat dels consumidors (poc més de 12 milions de llars), mentre que la resta, que són en el que es diu mercat lliure, pagaran en funció de la tarifa i les condicions que tinguin en el contracte amb la seva comercialitzadora.

El simulador permet fer el càlcul tant per un client del PVPC sense tarifa horària i sense comptador intel·ligent, com per aquells que tenen contractades tarifes de discriminació -per exemple la nocturna- i els que tenen un comptador intel·ligent amb telelectura horària.

El càlcul depèn de les condicions de potència, lloguer de comptador i consum de cada client. Però per a una família tipus, en els 18 primers dies del gener, el rebut haurà augmentat en quasi 40 euros respecte al gener de l'any passat. És considera una llar típica la que té contractada la tarifa 2.0 (general), amb una potència contractada de 3,45 kilowatts i un consum de 700 kilowatts hora.

Aquesta seria la simulació per al mes de gener del 2017:

I aquesta seria la simulació d'un any enrere:

El càlcul té en compte tot el rebut, tant la part de consum, que és aproximadament una tercera part, com la resta d'elements que paguem amb la factura elèctrica, com impostos i costos del sistema.

El preu de la llum s'ha disparat aquest gener degut a un augment de la demanda -provocada per l'onada de fred- i perquè al bufar menys vent ploure menys la generació eòlica i hidràulica han perdut pes en favor d'altres tecnologies més cares, com el carbó i el gas.

Un augment de la demanda que es reflecteix en els preus del mercat majorista. Segons l’operador energètic del mercat a Espanya i Portugal, OMIE, els preus van arribar als 92,60 euros per MWh el dimecres a les 21.00 hores i encara pujaran més aquest dijous, amb un pic de 95,11 euros per MWh a les 20.00 hores.

Sospites

Malgrat que la pujada de llum s'atribueix a aquest augment de la demanda, les associacions de consumidors no tenen clar que en sigui la única causa. Facua va denunciar dimecres la manca de sensibilitat del govern espanyol davant la "injustificat encariment del rebut elèctric". De la seva banda, l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va exigir ahir una investigació davant l'escalada del preu i va apuntar que al marge de l'augment de la demanda i l'encariment del petroloi i podria haver altres elements darrera "la forta pujada".

El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), José María Marín Quemada, ja va anunciar al desembre, quan es va començar a disparar el preu de l'electricitat, que vigilaria i estaria molt a sobre de les pujades de preus i ho seguiria atentament. De fet, a la mateixa web del simulador Competència hi té els enllaços per poder dirigir les reclamacions dels consumidors.