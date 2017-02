Les dones cobren un 26% menys que els homes

Les dones cobren de mitjana un 26% menys de salari a l'any que els homes, segons un estudi del Govern basat en les últimes xifres disponibles, del 2014. El repunt supera fins i tot els nivells del 2008, quan la bretxa salarial entre gèneres va superar el 24%.

D'aquesta manera, segons les dades que ha facilitat aquest matí la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, el salari mitjà dels homes és de 27.477 euros i el de les dones de 20.324 euros. L'estudi també rebel·la que la diferència es nota més en les remuneracions més baixes, allà la bretxa arriba al 42,6%.

"És una xacra laboral amb unes xifres intolerables", ha sentenciat la consellera Bassa alhora que ha explicat que "el Govern de Catalunya té el ferm propòsit de combatre-les". Per a Bassa, hi ha tres motius clau que expliquen aquestes diferències: la infravaloració de la feina feta per les dones, l'escassa presència en els llocs directius -i per tant amb un salari més alt- i el repartiment desigual entre homes i dones a l'hora de conciliar la vida professional i la familiar, des de la maternitat, fins a la cura d'altres familiars o les feines de la llar. “No ens podem permetre com a país que hi hagi aquesta discriminació salarial -ha insistit Bassa-. Aquest és un mal global, també a nivell europeu, però cal posar-hi mesures”.

La bretxa es fa persistent més enllà de la vida laboral

La manca d'igualtat a les retribucions entre homes i dones no es limita només a la vida laboral. L'informe elaborat pel departament de Treball constata que les diferències s'estenen també a la resta de la vida. D'aquesta manera la diferència salarial es tradueix també a les prestacions: mentre que un home cobra de mitjana 1.300 euros de pensió, les dones se situen en 900; en els casos d'incapacitat laboral la prestació d'ells arriba als 1.000 euros mentre que elles es queden en 800; de la mateixa manera, quan es queden a l'atur els homes cobren de mitjana 890 euros i les dones 740, segons les dades de Treball. "No és només una desigualtat mentre estan en actiu, sinó que persisteixen al llarg de la vida", ha lamentat Bassa.

En aquest sentit la consellera ha recordat que segons l'Organització Internacional del Treball (OIT) els dos factors clau que han de determinar el sou d'un professional són l'educació i l'experiència. Segons aquest principi, i tenint en compte que les dones tenen -de mitjana- més nivell de formació que els homes, els salaris femenins haurien de ser un 2% superiors als masculins.

En canvi l'estudi, anomenat ‘La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones’, reflecteix que lluny de superar el salari masculí, les dones pateixen tres vegades més parcialitat que els homes: treballen menys hores, i de fet, aquest és un dels factors principals que fa que el salari mitjà femení baixi. També tenen més taxa d'atur i estan menys presents en els llocs de treball qualificats. En el càlcul del salari per hora també surten perdent: en aquest cas, però, la bretxa baixa i se situa a tocar del 16%.

La bretxa també es més àmplia a les empreses petites que a les grans i es nota més al sector privat que no pas al públic. Per tot plegat l a conselleria ha multiplicat per cinc el pressupost inicial destinat a igualtat en l'àmbit laboral: passarà dels 90.000 euros de l'any passat fins als 500.000 euros aquest 2017. El departament de Treball vol centrar els esforços en la formació per "remoure la cultura de gènere des de la base". També farà suport i assessorament a empreses, jornades amb empresaris i representants dels treballadors i mantindrà els grups de reflexió i treball amb les universitats per aconseguir un canvi de percepció de la dona al món del treball. Durant el 2016 la Generalitat ja va tirar endavant la formació amb 1.100 directius i engegat 42 plans que afecten 27.000 treballadors.