El taxi intensifica la guerra contra les plataformes i amenaça amb més protestes

Aquest dijous, els taxistes espanyols celebren el seu primer congrés nacional com a sector, una trobada on acudiran més de 60 organitzacions i que s'estructura com a resposta a l'amenaça que plataformes de mobilitat urbana com Uber o Cabify estan suposant per al seu negoci. En la convocatòria –els organitzadors interpel·len directament el govern espanyol i el ministeri de Foment– asseguren que preveuen sortir del congrés amb propostes concretes i amenacen amb més protestes i reivindicacions.

El que serà el primer congrés del sector del taxi a nivell espanyol ha estat impulsat per la Mesa Estatal del Taxi (META), la Confederació de Taxis Autònoms d'Espanya (CTAE) i la Federació Elite Taxi Espanya (FETE), una de les més reivindicatives, sobretot a Catalunya.

De moment, els taxistes han anunciat mobilitzacions encara més intenses que les que el mes passat van col·lapsar ciutats com Madrid o Barcelona.

De què es queixen els taxistes?

En la convocatòria a aquest primer congrés estatal, el president de CTAE, Julio Sanz, Manu Andoni Ruiz de META i Iban Sesma de FETE apunten que la seva exigència és que "l'administració compleixi la normativa en què s'estableix la ràtio d'una llicència VTC (vehicle de lloguer amb conductor) per cada 30 taxis, unes xifres que estan allunyades ja que el Tribunal Suprem té pendent de concessió unes 5.000 autoritzacions". D'aquestes, el sector calcula que unes 3.000 corresponen a Catalunya.

Si bé és cert que actualment aquestes llicències estan limitades a aquesta ràtio a través de la regulació de l ’ordenació del transport terrestre (ROTT), (que a més fixa l’obligació que les VTC hagin de llogar els trajectes encàrrec), la distribució d’aquestes llicències, igual que les del taxi, ve donada per l’administració pública, a través de la ROTT, que va ser liberalitzada per Zapatero entre 2009 i 2014 cosa que va obrir la porta perquè se sol·licitessin aquests milers de llicències que van quedar pendents de donar i que ara el Tribunal Suprem està alliberant en diverses resolucions judicials.

A més, en última instància depèn de cada autonomia que se n’ampliï la distribució tot i que la proporció sigui 1 a 30 si es considera necessari. A Madrid, hi va haver una liberalització puntual el 2014 en què es van vendre noves llicències, fet que explica que la comunitat de la capital espanyola concentri el 36% dels permisos VTC. Catalunya, en canvi, en té l’11%. Pel que fa a taxis, a Madrid n’hi ha 15.703 i a Catalunya 11.449. Tot i que Cabify sí que ha aterrat a Barcelona, la xifra de VTC que hi ha a la capital catalana és encara massa baixa perquè Uber, per exemple, pugui considerar el seu retorn a la ciutat.

Per tot això, aquest dijous els taxistes han convocat aquest congrés a nivell estatal que anticipa protestes encara més intenses d'un sector que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ja ha demanat reiteradament que es liberalitzi i directament dirigides a lluitar contra el que anomenen competència deslleial, plataformes com Uber i Cabify que operen a través d'aquesta llicència.