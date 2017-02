Els francesos assalten el mercat de l’habitatge de Barcelona

Els compradors de nacionalitat francesa s’han convertit en uns actors més que rellevants en el mercat immobiliari de Barcelona, segons coincideixen a assenyalar diverses fonts del sector. Fins al punt que mentre que en el conjunt de l’Estat els britànics són el primer grup entre els estrangers compradors d’immobles, a Catalunya el lideratge el tenen els francesos, segons demostren les dades dels registradors de la propietat.

L’últim informe del mercat immobiliari de Barcelona fet per a la consultora CBRE indicava que un 30% dels habitatges de nova construcció a la capital catalana els compren ciutadans estrangers. I, si entre aquests els francesos ocupen el primer lloc, el seu pes encara és més alt entre els que compren habitatges de luxe, d’un preu superior al milió d’euros. El soci director de la immobiliària de luxe Barnes a Barcelona, Emmanuel Virgoulay, assegura que un terç dels compradors d’habitatges d’alt estànding a la ciutat venen de França.

El Col·legi de Registradors, en les últimes estadístiques, explica que “els francesos han tingut un significatiu creixement en la compra d’habitatge a Espanya”. Una activitat especialment important a Catalunya. Les últimes estadístiques dels mateixos registradors indiquen que en el conjunt espanyol el primer lloc és dels britànics, amb més del 21% del total de les compres fetes per estrangers, mentre que els francesos només representen poc més del 8%. Però a Catalunya el lideratge és dels francesos, amb més del 25%, i deixen a molta distància els britànics, que tot just superen el 5%.

Virgoulay indica que, sobretot en el mercat del luxe, entre Madrid i Barcelona hi ha grans diferències. “Barcelona és molt més internacional”, explica el director i soci de Barnes. Aquesta xarxa té 60 oficines a tot el món que li permeten copsar molt bé els moviments immobiliaris internacionals. A diferència d’altres nacionalitats, com xinesos i els procedents del Pròxim Orient, que busquen a Barcelona una segona residència, els francesos el que busquen és una primera residència o, com a mínim, tenir un lloc on passar llargues temporades.

Els atractius que troben els francesos a Barcelona són la qualitat de vida, el menjar, l’atracció de talent i el clima i, a més, les bones connexions que té la capital catalana amb el seu país d’origen.

Però, a més, hi ha altres factors que porten els francesos a establir-se a Barcelona. La vida a França és més cara, especialment l’habitatge, sobretot a París i la seva regió. Per això, “els francesos troben els preus de Barcelona barats”.

Però, a més, Emmanuel Virgoulay assenyala dos aspectes més que han afavorit en els últims temps l’arribada de francesos. D’una banda, la seguretat, sobretot després dels atemptats de París i Niça. I un altre factor que no es pot infravalorar és la fiscalitat. A França els impostos sobre l’habitatge, i sobretot sobre el patrimoni, són molt més alts. Això ha fet que molts ciutadans del país veí hagin decidit vendre’s la segona residència que tenien a França i comprar-ne una a Barcelona.

El desembarcament francès ja va començar el 2013, quan el mercat immobiliari espanyol s’havia enfonsat del tot. Companyies com Spirit Reim van aterrar amb la intenció de comprar edificis residencials, rehabilitar-los i posar-los al mercat. Perquè l’interès dels francesos pel mercat immobiliari de Barcelona no és només per residir-hi, també per invertir.

Inversions residencials

Quasi quatre anys després, aquesta companyia ja ha tancat unes quantes operacions a Barcelona. La més recent és la compra d’un edifici al número 13 del carrer Còdols, al Barri Gòtic. L’operació està pressupostada en quasi 7,5 milions d’euros i la idea és rehabilitar totalment l’edifici, de 12 habitatges i dos locals comercials, i vendre’ls.

Aquesta mateixa empresa ja va comprar un edifici al número 141 del carrer Balmes, l’any 2014, i el 2015 va adquirir un solar al carrer Perelló, al barri del Poblenou, amb l’objectiu de construir-hi un bloc d’habitatges. Una altra promotora gal·la, Emerige, va adquirir l’edifici del número 307 del carrer Muntaner.