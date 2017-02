El fundador de Netflix serà el cap de cartell del Mobile d'aquest any

La dotzena edició del Mobile World Congress a Barcelona ja no tindrà el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, com a cap de cartell. L'empresari nord-americà no farà per quart any consecutiu la seva tradicional conferència al congrés i deixa pas com a pes pesant de la cita el conseller delegat de Netflix, Reed Hastings.

Segons el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, el relleu és un tema de "rotació", ja que després de tres anys el congrés volia provar "alguna cosa diferent". Altres ponents destacats de la cita seran el conseller delegat de Niantic, John Hanke, i un dels creadors del fenomen Pokemon Go, o el conseller delegat de Telefónica, José Maria Álvarez-Pallete. Els líders de firmes com Nokia, Huawei, Orange o AT&T tampoc es perdran la cita.

El Mobile espera superar aquest any els 101.000 assistents que va registrar el 2016, amb més de 2.200 expositors, 160 delegacions de països i gairebé 4.000 periodistes acreditats. Hoffman ha explicat que la cita de la indústria del mòbil tindrà un impacte econòmic de 465 milions d'euros el 2017 i que crearà fins a 13.200 llocs de treball temporal durant les dues setmanes en què s'allarga el muntatge i la preparació del congrés.

El congrés ha presentat aquest dimecres una edició que vol posar el focus a la bretxa de gènere del món tecnològic. L’esdeveniment, que se celebrarà entre el 27 de febrer i el 2 de març, tindrà per primer cop un programa centrat en el rol de la dona dins la indústria mòbil. "No estem equilibrats", ha destacat Hoffman.

És per això que el Mobile organitzarà aquest any el Women4Tech, un esdeveniment paral·lel amb xerrades de líders femenines del sector i activitats orientades a fomentar la igualtat en una indústria liderada per homes. En aquest sentit, el conseller delegat ha explicat que l’esdeveniment també vol millorar en el nombre de dones assistents, que el 2016 es va situar al voltant del 20% i aquest any hauria d’arribar al 25%.

Joves i bretxa de gènere

Una altra novetat d’enguany al congrés també connectarà amb la perspectiva de gènere. El Mobile estrenarà el 2017 el Youth Mobile Festival, un certamen que reunirà més de 16.000 adolescents d’entre 10 i 16 anys de tot Catalunya i la resta d’Espanya. "Encara que no facin negocis, són el nostre futur", ha explicat Hoffman, que ha destacat l’objectiu de connectar els més joves als canvis del món tecnològic.

En aquest sentit, l’esdeveniment vol encoratjar les adolescents a tancar la bretxa de gènere i interessar-se per les carreres de perfil tècnic. Des de crear drons fins a desenvolupar codi per a aplicacions mòbils, el congrés vol apropar la tecnologia als joves a través de més de 65 activitats.