Crisi a la tecnològica catalana Medtep amb la dimissió dels dos fundadors

Profunda crisi a Medtep, una de les 'start-ups' amb més projecció de l’ecosistema emprenedor barceloní. Els cofundadors de la plataforma de seguiment mèdic, Pablo Pantaleoni i Jacob Suñol, han dimitit. Pantaleoni va comunicar la seva marxa aquest dimarts, mentre que Suñol va dimitir la setmana passada. Segons ha pogut saber l’ARA, Pantaleoni va comunicar la seva marxa a tots els treballadors de la companyia a través d’un correu electrònic on justificava la decisió en el fet que l'empresa necessita un conseller delegat que visqui a Espanya, quan ell ho fa a Silicon Valley. En conversa amb l'ARA, Pantaleoni ha negat haver dimitit, però aquest diari ha tingut accés al correu electrònic amb el qual s'acomiadava dels treballadors de Medtep i on fixava la seva sortida oficial pel proper 31 de gener. Amb tot, el problema de Medtep és més profund.

La setmana passada, Suñol també va anunciar internament que deixava l’empresa de manera immediata perquè no estava d’acord amb com s’estaven fent les coses a la companyia, que té entre els seus clients gegants famacèutics com Grifols o Boehringer Ingelheim. Suñol és el principal accionista de l’empresa, amb més d’un 30% de títols i segons les mateixes fonts, el motiu de la seva sortida va ser el fet que en les seves trobades amb inversors o mitjans de comunicació Pantaleoni feia servir mètriques que no es corresponien amb la realitat de la companyia. Contactat per aquest diari, Suñol va confirmar la seva sortida però no va voler donar-ne explicacions.

Pantaleoni va ser citat per 'Forbes' com un dels principals talents mundials de menys de 30 anys gràcies als bons registres que tenia Medtep

Segons fonts de l'empresa, les xifres que anunciava Pantaleoni, com per exemple el volum d’usuaris, sovint no es corresponien amb la realitat. Fins i tot que es comunicaven projectes amb institucions que mai s’havien signat. En les seves entrevistes amb els mitjans, Pantaleoni va assegurar que Medtep tenia més de 120.000 usuaris però, segons les fonts consultades, la xifra real no superava els 10.000, una dotzena part de la que s'anunciava. Les mateixes veus indiquen que aquesta pràctica era habitual en l’emprenedor, però també en el seu equip de vendes, i que això és el que ha propiciat la crisi a la companyia.

Per a més complicacions, Medtep estava començant a treballar en una nova ampliació de capital, motiu pel qual Pantaleoni estava en contactes amb inversors als quals els feia arribar informació que no sempre coincidia amb la realitat, segons les fonts consultades per aquest diari. Ara, aquesta ampliació ha quedat paral·litzada.

Pantaleoni, l'estrella de 'Forbes' i el Sabadell

El gener de l’any passat la revista especialitzada 'Forbes' feia pujar Pantaleoni al podi dels joves amb més talent del món i ho justificava, precisament, en el fet que Medtep ja tenia 120.000 usuaris. Això el va fer saltar a la fama de l'ecosistema tecnològic català i espanyol. Poc després va traslladar-se a viure a San Francisco per dirigir la companyia des del lloc on més inversors hi ha. Un temps més tard va arribar a protagonitzar una campanya publicitària del Banc Sabadell on deixava aquesta frase: “El meu fracàs més gran ha estat no haver corregut més”.

Un projecte la corda fluixa

Medtep va néixer el 2011 per desenvolupar 'software' per al sector mèdic-sanitari. Els fundadors van crear una plataforma per ajudar a pacients i metges a seguir els seus tractaments a través del telèfon i altres dispositius mòbils. Amb aquesta tecnologia, la companyia va desenvolupar assajos clínics amb resultats positius per a patologies com l’hemofília o l’asma.

La companyia estava a punt de començar una ampliació de capital de 5 milions que ara ha quedat paralitzada

La 'start-up' va aconseguir una ronda de finançament de dos milions d’euros el juliol del 2015, liderada pel fons de capital risc mexicà Stella Maris Partners, i estava a punt de tancar-ne un altra d’uns cinc milions en els propers mesos, que hauria suposat l'entrada d'un soci important per a la companyia. No obstant, l'entrada del nou inversor va quedar aturada en descobrir-se que les dades no eren exactament les que s'havien anat anunciant.

A partir d’ara, el futur de la companyia és incert. Fins ara l'empresa tenia cinc persones al consell d'administració: els dos fundadors i tres inversors (un és el cofundador de La Nevera Roja Iñigo Juantegui, i els altres són els socis mexicans). Les opcions són limitades: sense els seus fundadors al capdavant del projecte, la companyia podria arribar a desaparèixer, encara que els inversors també podrien intentar vendre-la a una altra empresa.

En vista de la situació, alguns empleats de la companyia ja han començat a marxar i, donat que tenen un perfil molt buscat, no han tingut problemes per trobar feina ràpidament en altres companyies.