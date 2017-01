El lobi de les grans empreses de l’Íbex es dissol definitivament

Ahir es va fer l’última reunió del Consell Empresarial per la Competitivitat (CEC), el conegut com a club de l’Íbex, que va ajuntar-se per acordar la seva dissolució sis anys després de néixer. Una mort gairebé anunciada perquè aquest organisme havia posposat aquesta reunió des del desembre, quan ja era coneguda la seva intenció de dissoldre’s.

Aquesta entitat, doncs, ha decidit posar punt final al que es va constituir com un lobi empresarial per influir en el govern espanyol i “ajudar a millorar la competitivitat empresarial” en plena crisi econòmica. Concretament, aquest organisme va néixer el 2011 impulsat per l’aleshores president de Telefónica, César Alierta, i el difunt expresident del Banc Santander, Emilio Botín. El seu objectiu era influir en la política espanyola i proposar mesures que garantissin la sortida de la crisi. Ara, segons Alierta, aquests objectius ja s’han complert i, per això, poden dissoldre’s: “Sis anys després i consolidada la recuperació econòmica, podem sentir-nos satisfets de la feina feta i d’haver complert els objectius que van motivar la creació del CEC”, manifestava el president.

El mateix Alierta recordava ahir les diferents gires internacionals que aquesta organització -integrada per 15 multinacionals espanyoles com ara Iberdrola, La Caixa i Gas Natural- ha portat a terme i presumia d’haver “insuflat optimisme al voltant de la recuperació de l’economia espanyola en un context especialment difícil, en què es posava en qüestió la viabilitat econòmica de país”. El seu balanç, va explicar Alierta, “és positiu”.

Una entitat “antinatural”

En una entrevista a l’ARA, el periodista José García Abad, autor del llibre El malvado Ibex, que ell mateix definia com un epitafi del CEC, afirmava que la constitució d’aquest consell ja era “antinatural”, ja que agrupava tant banquers com grans empresaris. Concretament, entre els membres exclusius d’aquest club hi figuraven els presidents de La Caixa, Iberdrola, Gas Natural, Acciona, El Corte Inglés i el BBVA, entre d’altres. La facturació de les 15 empreses, segons el mateix CEC, suma el 35% del PIB espanyol.

García Abad explicava en la mateixa conversa amb aquest diari que alguns membres crítics d’aquesta entitat reconeixien els interessos contradictoris dels mateixos integrants. “Es dissoldran per prepotència”, explicava aquest periodista econòmic després de parlar amb diversos dels seus membres.

Abad feia referència als diferents intents d’interferir públicament en la política espanyola que ha protagonitzat el CEC i que fins i tot van provocar “malestar” al govern de Mariano Rajoy amb un document de mesures per reduir l’atur del 15% en quatre anys. Abad recordava que part dels impulsors d’aquest organisme han deixat el càrrec o han mort els últims anys, com José Manuel Lara, Emilio Botín i Leopoldo Rodés, i que els seus successors se n’han desvinculat fins al punt que José María Álvarez-Pallete, successor d’Alierta, en va prohibir les reunions a la seu de l’empresa.

Després de prop d’un any en silenci, però, el CEC desapareix mantenint recomanacions econòmiques com ara d’augmentar la mida de les empreses, invertir més en R+D i buscar una política energètica més eficient.