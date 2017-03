Els grans bancs europeus guanyen 1 de cada 4 euros en paradisos fiscals

La gran banca europea guanya un de cada quatre euros en paradisos fiscals, malgrat les noves normatives europees que exigeixen més transparència a les entitats, segons es desprèn d’un estudi publicat per l’ONG Oxfam i la Fair Finance Guide International, elaborat per Manon Aubry i Thomas Dauphin. L’estudi analitza els resultats dels 20 primers bancs europeus, entre els quals el Santander i el BBVA. La investigació, segons els autors, ha sigut possible gràcies a aquesta nova normativa europea de transparència, que obliga les entitats bancàries a informar dels beneficis i impostos que paguen en cadascun dels països on operen.

Segons l’informe, els paradisos fiscals aporten un 26% dels beneficis que obtenen els principals bancs europeus -aproximadament uns 25.000 milions d’euros segons dades del 2015-, però la facturació en aquests estats que tenen normes fiscals més relaxades només és un 12% del total. A més, la rendibilitat als paradisos fiscals és molt més alta perquè els grans bancs obtenen un 26% dels guanys però amb només un 7% del seu personal. És a dir, de mitjana, cada empleat de banca genera un benefici de 45.000 euros a l’any, però als paradisos fiscals aquesta xifra s’eleva fins als 171.000 euros.

A més, hi ha bancs que mentre que als seus països d’origen tenen importants pèrdues, als paradisos fiscals obtenen guanys importants. Per exemple, l’informe cita el cas del Deutsche Bank, que, amb pèrdues als seus principals mercats, va obtenir uns 2.000 milions de beneficis en aquests països de fiscalitat laxa o nul·la.

Entre els paradisos preferits dels bancs europeus per operar destaquen Luxemburg i Irlanda. Entre tots dos gairebé generen un terç dels beneficis dels bancs europeus als considerats paradisos fiscals. Així, el 2015 els 20 grans bancs analitzats van generar a Luxemburg un benefici de 4.900 milions, que és més que els guanys que van obtenir el Regne Unit, Suècia i Alemanya juntes.

En el cas d’Irlanda, mentre que l’impost de societats és del 12%, la tributació mitjana efectiva dels bancs va ser del 6%, i hi va haver tres bancs -Barclays, RBS i Crédit Agricole- que no van pagar més del 2%.

Més beneficis que facturació

El cas d’Irlanda és tan extraordinari que fins i tot hi ha cinc bancs que van obtenir un marge superior al 100%, és a dir, que van guanyar més diners que els que van facturar. Aquests bancs són, segons l’informe, RBS, Société Générale i UniCredit, a més dels espanyols Santander i BBVA. L’explicació que donen els autors de l’informe és que “clarament sembla indicar” que aquests bancs “estan traslladant artificialment a Irlanda beneficis que han obtingut en altres països”.

Miguel Alba, responsable del sector privat d’Oxfam Intermón, creu que els governs “haurien de canviar les normatives per evitar que els bancs i altres grans empreses utilitzin els paradisos fiscals per evadir i eludir impostos o per ajudar els seus cients a fer-ho.