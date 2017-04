La inversió de l'Estat caurà aquest any al nivell més baix des del 2000

La Cambra de Comerç de Barcelona ha denunciat que la inversió real dels pressupostos generals de l'Estat és l a més baixa des de l'any 2000, tant en nombres absoluts com en comparació amb la dimensió del PIB.

Així, els pressupostos preveuen una inversió de 8.597 milions a tot l'Estat. Això suposa un descens de 2.000 milions respecte al 2016. "De mantenir-se aquest baix esforç inversor, l'economia en patirà greument les conseqüències", ha alertat l'entitat.

En el cas de Catalunya, la inversió també serà la més baixa de la història, segons els càlculs de l'organisme. El president de la Cambra, Miquel Valls, ha demanat "als senyors del govern central" que "quan donin una notícia vagin una mica coordinats". "No pot ser –ha afegit– que el president del govern vingui aquí i doni una xifra i, tres dies després, la xifra que apareix als pressupostos sigui la més baixa de la història". Posteriorment, Valls ha retret que Mariano Rajoy anunciés una suposada "pluja de milions" que, en realitat, no era certa.

En termes relatius, la inversió de l'Estat equival a un 0,7% del PIB, tres dècimes menys que a l'any passat, quan es va situar en l'1% del PIB. A més, és la xifra més baixa de tota la sèrie històrica, iniciada el 1999. A l'any 2000 va ser l'últim any en que es va pressupostar una quantitat similar a la d'aquest any, però en aleshores aquella quantitat de diners suposava un 1,4% del PIB, és a dir, el doble que enguany.

Millora de les previsions

D'altra banda, la Cambra ha presentat aquest dimarts una millora de les previsions econòmiques per a Catalunya. En concret, segons les noves estimacions, el PIB creixerà enguany un 2,8%, una dècima més del que preveia fins ara. Amb tot, Miquel Valls ha insinuat que es tracta d'un càlcul conservador, ja que al primer trimestre es va créixer un 0,8% i aquest segon trimestre calcula que el creixement serà del 0,9%. Si es mantingués aquest ritme, l'economia catalana creixeria aquest any per sobre del 3% i s'aproximaria al ritme del 2016, quan Catalunya va accelerar-se un 3,5%.

És per això, de fet, que Valls ha assegurat que "no es descarten futures revisions a l'alça". Unes revisions que ha condicionat a la situació política internacional (ha mencionat Trump, el Brexit i les eleccions de França i Alemanya) i a l'evolució del preu del petroli.

La situació política catalana, ha dit, no afectarà al creixement. "En aquest moment l'economia funciona al marge de la política", ha sentenciat.