La italiana Atlantia vol comprar la catalana Abertis

La companyia italiana d'autopistes Atlantia està estudiant fer una oferta per comprar la catalana Abertis. La companyia que presideix Salvador Alemany ha reconegut aquest dimarts, en un fet rellevant comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que la companyia italiana "ha manifestat el seu interès per explorar una possible operació corporativa".

Tot i reconèixer aquesta aproximació, Abertis, en el seu fet rellevant, ha indicat que Atlantia "no ha concretat els termes" de la seva oferta.

La CNMV, davant les informacions que han transcendit, ha suspès la cotització d'Abertis a primera hora de la tarda, quan la companyia s'estava anotant un 6,61% de pujada des de l'inici de la jornada i el preu de l'acció se situava en 16,295 euros.

Curiosament la truita s'ha girat. L'any 2006 va ser Abertis qui va intentar prendre el control de la companyia italiana, llavor anomenada Autostrade, en una operació de fusió que va fracassar per la oposició del govern italià. Un cop fallida l'operació, Abertis va sortir del capital d'Autostrade i va deixar el mercat italià, fins que fa uns mesos i va tornar comprant el 51,4% del grup industrial A4 Holding per 594 milions d'euros.

Actualment el primer accionista d'Abertis és la Fundació Bancària La Caixa, a través de Criteria, amb un 22,25% del capital, un 15% directament i la resta a través del control de la societat Inversiones Autopistas, controlada per Criteria i en la que s'inclou la participació a Abertis de la família Godia.

La resta cotitza lliurement a borsa, 'free-float'. Entre aquest capital flotant hi ha la participació del 12% de Capital Group, el 3,54% de Lazard Asset Management, el 3% de BlackRock i l'autocartera, que puja a més del 8%.