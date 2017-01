El preu del lloguer creix a Catalunya el doble que a Espanya

El preu dels pisos de lloguer va augmentar a tot Espanya un 6,7% l’any 2016, segons un estudi de Fotocasa basat en més d’1,5 milions d’habitatges el 2016 i 14,5 milions en tota la sèrie històrica. És el segon any seguit, després de la crisi, que el preu del lloguer puja, ja que el 2015 ho va fer un 3,6%. Però si l’augment ha sigut important, a Catalunya encara ho és més, ja que l’increment va ser del 14,6%. Entre totes les comunitats, només les Balears van viure un increment superior, del 18,5%.

Aquestes diferències en l’augment dels preus es poden mesurar amb altres paràmetres. El metre quadrat del lloguer a Espanya el 2016 es va situar als 7,49 euros. A Catalunya es va situar als 11,24 euros, el preu mes car de tot l’Estat, per sobre de les Illes Balears (9,61 euros), el País Basc (10,52 euros) i Madrid (10,77 euros). Aquests increments més elevats fan que hi hagi molta diferència en la caiguda dels preus des de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Així, de mitjana, els preus a Espanya encara estan un 26% per sota dels màxims, mentre que a Catalunya només són un 9,7% inferiors. Però en el cas de la província de Barcelona el preu ja és pràcticament el mateix que abans de la crisi, només un 2,7% per sota. Per fer-se’n una idea, a Madrid encara són un 8,8% inferiors.

Però dins de Catalunya també hi ha grans diferències. Mentre els preus del lloguer a la demarcació de Barcelona van augmentar l’any passat un 16,2%, a la de Lleida només ho van fer un 0,6%. A Tarragona la pujada va ser del 5% i a Girona del 5,8%. La recuperació va a diferents ritmes. A Barcelona els preus són només un 2,7% inferiors al moment previ a la crisi, mentre que a Tarragona ho són un 26,4%, a Lleida un 27,7% i a Girona un 30,1%.

En els preus també hi ha moltes diferències. El metre quadrat a Lleida surt per 5,27 euros, mentre que a Tarragona puja a 6,61 euros, a Girona a 7,26 i a Barcelona es dispara fins als 12,69 euros.

Barcelona és la província amb un preu de mitjana més car de tot l’Estat, seguida de Guipúscoa -que per primer cop supera Madrid- amb 11,24 euros el metre quadrat. Madrid ocupa el tercer lloc amb 10,77 euros, seguit de Biscaia amb 10,50 euros.

Beatriz Toribio, responsable d’estudis de Fotocasa, destaca l’empenta de l’habitatge de lloguer a tot Espanya, on només cau el preu a la Rioja, i destaca que aquests augments es produeixen en un moment en què també s’està reactivant la compra de pisos. “Molta gent continua optant pel lloguer malgrat que el preu de l’habitatge ha tocat fons en una bona part d’Espanya”, diu.

Ciutat Vella es dispara

Si Catalunya és on el preu mitjà és més alt es deu en gran part a l’encariment del lloguer a la ciutat de Barcelona i, dins la capital catalana, destaca el districte de Ciutat Vella, que ha arribat als màxims.

Segons l’estudi, Barcelona és el municipi amb el preu més alt d’Espanya, amb 15,16 euros el metre quadrat, seguit d’Eivissa amb 13,9 euros, Gavà amb 13,31 euros, Sant Cugat del Vallès amb 13,15 euros i Sant Sebastià amb 13,08 euros. Destaca el cas de Gavà, que a més de col·locar-se entre els municipis més cars, és també el quart municipi on el preu creix més (24,6%), només per darrere d’Eivissa, Arona (Tenerife) i Oriola (Alacant).

El preu de mitjana a Barcelona és un 102% superior a la mitjana de l’Estat (15,6 euros enfront de 7,49 euros). Però la diferència és abismal amb els municipis més barats, que són Baeza (3,41 euros), Lucena (3,49 euros) o Alzira (3,65 euros).

I dins de la ciutat de Barcelona, el districte de Ciutat Vella és el més car, amb 17,37 euros el metre quadrat de mitjana, que és el preu més alt de tots els districtes de les dues grans ciutats de l’Estat, Barcelona i Madrid. Ciutat Vella supera Sarrià-Sant Gervasi, i a Madrid passa una cosa similar, ja que Chamberí, amb 15,57 euros el metre quadrat, supera el barri de Salamanca (15,51 euros el metre quadrat).

Malgrat que Ciutat Vella és el districte més car de la capital catalana, no és on els preus creixen més. On es disparen més és a l’Eixample (un 18,3%), a Sants-Montjuïc (un 17,8%) i a Nou Barris (un 17%). On l’augment és inferior és a les Corts, amb un 1,2%.

Però en preus, de mitjana, després de Ciutat Vella, el districte més car és Sarrià-Sant Gervasi (16,01 euros), seguit de l’Eixample (15,98 euros), Sant Martí (15,01 euros), les Corts (14,31 euros) i Gràcia (13,81 euros). Els més barats són Nou Barris (11,07 euros), Sant Andreu (11,47 euros), Horta-Guinardó (11,73 euros) i Sants-Montjuïc (13,78 euros).

Canvi de mentalitat

La cap d’estudis de Fotocasa destaca que el creixement del lloguer és una notícia “positiva” per al mercat immobiliari espanyol. Beatriz Toribio assegura que “s’està produint un canvi de mentalitat”, ja que els espanyols estan descobrint que la compra no és l’única opció per accedir a l’habitatge, sinó que el lloguer es pot adequar millor a les necessitats en determinades circumstàncies. Això, segons diu, pot facilitar més flexibilitat i llibertat en determinats moments.

Aquest canvi de mentalitat es reflecteix en l’informe Els espanyols i l’habitatge, que indica que el 2011 sis de cada deu espanyols entenien que viure de lloguer era llençar els diners, mentre que ara només ho pensen quatre de cada deu.