El nombre d’aturats cau un 12% el 2016, rècord històric

L’atur va registrar durant l’any passat el descens més important des que hi ha estadístiques, tant a Catalunya com a Espanya. En concret, el nombre de persones sense feina va baixar el 2016 a Catalunya en més de 62.000, és a dir, un 12%, fins a situar-se en els 453.645 aturats. Al conjunt d’Espanya, la reducció va fregar les 400.000 persones (un 10% menys) i el total d’aturats es va situar just per sobre dels 3,7 milions. Tot i aquests registres, la desocupació continua sent la principal preocupació dels espanyols i, fins i tot, augmenta, segons el baròmetre del Centre d’Estudis Sociològics (CIS) publicat ahir. L’atur és la primera preocupació per al 74,7% dels enquestats, 1,8 punts més que el mes anterior.

La caiguda de l’atur durant l’any passat suposa el quart descens anual consecutiu i el més pronunciat de tota la sèrie històrica, iniciada el 1996. En els últims quatre anys la desocupació ha disminuït en més d’1,1 milions de persones a Espanya. A més, l’atur va baixar el 2016 en tots dos sexes, encara que més entre els homes, amb un 12% d’aturats menys, enfront d’un descens de la desocupació femenina del 7%, cosa que fa que hi hagi més de 2 milions de dones aturades, per 1,6 milions d’homes.

L’atur va baixar en tots els sectors de l’economia, especialment en els serveis i la construcció, i també entre els col·lectius més vulnerables, com els joves de menys de 25 anys i els aturats de llarga durada.

“Són bones dades”, resumia ahir José García Montalvo, professor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, que més que la baixada de l’atur destacava que “es rellança la creació d’ocupació”. Segons les dades publicades ahir, a Catalunya hi ha quasi 3,2 milions d’afiliats, la xifra més alta des del 2005, i durant el 2016 es van guanyar 119.185 afiliacions, un 4% més, l’increment més alt des del 2008. Al conjunt de l’Estat al tancament del 2016 hi havia 17,8 milions d’afiliats, un 3% més que un any enrere, el creixement més alt des del 2006 i la xifra total més elevada des del 2009.

Però malgrat l’augment de treballadors que cotitzen, el dèficit de la Seguretat Social segueix creixent. Aquest any la previsió és que la Seguretat Social, que s’alimenta de les contribucions dels treballadors i serveix per pagar les pensions, tancarà amb un dèficit de 18.000 milions, el més alt de la seva història, que es mantindrà pràcticament igual l’any vinent.

Sobre aquest aspecte, García Montalvo creu que hi incideixen diversos factors, com els salaris baixos que es cobren actualment, els topalls a les cotitzacions i, sobretot, “l’excés de bonificacions, que fan molt mal a la recaptació”. Aquest expert considera que el sistema de la Seguretat Social necessita una gran reforma que permeti garantir-ne la sostenibilitat.

Les perspectives per al 2017 són d’una desacceleració en la creació d’ocupació, bàsicament perquè les previsions macroeconòmiques de la majoria d’organismes situen el creixement de l’economia espanyola al voltant del 2,5%, per sota del 3,2% que hi va haver fins al tercer trimestre del 2016. Però García Montalvo indica que el creixement podria ser superior per la forta inèrcia que té l’economia, que demostra que hi ha “un canvi de cicle molt potent”.

Precarietat

La cara fosca de les dades publicades ahir és, un cop més, l’alta temporalitat i la precarietat, denunciada pels principals sindicats i reconeguda per la consellera de Treball, Dolors Bassa. A Catalunya durant el 2016 es van formalitzar prop de 3 milions de contractes, dels quals un 13% van ser indefinits i un 87% temporals. En comparació amb l’any anterior, el total de la contractació va augmentar un 9,3%, amb un increment més gran en el cas de la contractació indefinida (+16%) que en el de la temporal (+9%).

El secretari general de la UGT, Camil Ros, va valorar positivament la baixada de l’atur però la va qualificar d’insuficient i va criticar la precarietat laboral. Per la seva banda, CCOO va destacar en un comunicat: “Tot i la davallada, ens mantenim en uns nivells de desocupació insostenibles en comparació amb els inicis de la crisi”.

La patronal Pimec va fer una bona valoració de les dades, però va demanar als responsables polítics que no oblidin que segueixen sent necessàries polítiques de generació d’activitat i reindustrialització, mentre que la patronal Foment es va sumar al govern espanyol defensant la reforma laboral com a eina de creació d’ocupació.