El president del port de Barcelona diu que no té "res a ocultar"

El president del port de Barcelona, Sixte Cambra, ha dit aquest divendres en una entrevista a RAC1 que està "sorprès i indignat" pels escorcolls que va ordenar ahir la Fiscalia al seu despatx. Cambra va ser un 18 dels detinguts de l'anomenada operació Pika en el marc de la investigació sobre el cas 3% pel finançament irregular de CDC.

El dirigent de l'autoritat portuària ha explicat que va saber que l'havien detingut a través de la premsa digital. "Una persona de la casa va venir a ensenyar-me un titular que deia que el president havia estat detingut", ha recordat. En aquell moment, ni la Guàrdia Civil ni el fiscal anticorrupció havien arribat a les instal·lacions del port al World Trade Center de Barcelona. L'escorcoll del despatx de Cambra va durar unes deu hores i la policia judicial no va abandonar l'edifici fins al voltant de les nou de la nit.

Segons ha afirmat el president del port, els agents es van endur el seu mòbil, l'ordinador portàtil i l'iPad, a banda de documents i arxius. També van revisar el despatx de la seva secretària, "carpeta per carpeta", ha destacat. En aquest sentit, Cambra ha reiterat que els agents li van comunicar que es tractava d'una "detenció tècnica" i que el deixarien en llibertat un cop acabés l'escorcoll. A més, ha afirmat ell no té "res a ocultar" i que "no es pot posar en qüestió la honestedat i la netedat de la institució".

Concretament, els policies van demanar els expedients referents a dues concessions del port: l'última obra del dic est i l'ampliació dels accessos ferroviaris a la zona sud de la infraestructura. No obstant, Cambra ha afirmat que aquesta informació es podria haver lliurat sense organitzar una operació d'aquest tipus. Pel que fa a la legalitat de les concessions, ha recordat que les decisions finals passen pel consell d'administració del port, on també hi ha quatre representants de l'Estat.

Sixte Cambra, l'amic d'Artur Mas que va intentar l'assalt de CiU al BarçaAixí doncs, el president del port ha negat que s'hagi finançat CDC de manera irregular a canvi del cobrament de comissions. "No hi ha hagut tràfic d'influències per aquestes obres", ha dit Cambra. Com ja va suggerir ahir en declaracions als mitjans, ha afirmat que, en la seva opinió, l'actuació de la fiscalia s'explica per temes polítics.

Cambra és amic personal de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i ha confirmat que van parlar per telèfon ahir a la nit i que Mas li va comunicar que "estigués tranquil". En canvi, el president del port no va rebre cap trucada de l'actual president del Govern, Carles Puigdemont. Finalment, Cambra ha detallat que no ha rebut cap notificació per anar a declarar davant el jutge.