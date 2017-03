El preu del lloguer a Barcelona es dispara un 9% el 2016

El preu del lloguer residencial a la ciutat de Barcelona es va disparar un 9% el 2016, segons les dades oficials de l'Agéncia de l'Habitatge de la Generalitat basats en les fiances dipositades a l'Incasol.

El preu de lloguer de mitjana, doncs, es va situar a Barcelona en 801,28 euros mensuals. El districte on els lloguers es van encarir més va se l'Eixample, on van pujar un 10,3% i Sant Martí un 10,1%, mentre on la pujada va ser més baixa va ser a Sant Andreu, del 5,6%.

Tot i això, els preus més alts es van produir a Sarrià-Sant Gervasi, amb una mitjana mensual de 1.144,71 euros i les Corts amb 985,94 euros, mentre que el preu mes barat es va registrar a Nou Barris amb 561,07 euros.

En el conjunt de Catalunya, el preu del lloguer es va situar de mitjana en 595,66 euros, amb un augment del 6,8%. L'estudi s'ha fet amb l'anàlisi de les fiances dipositades a l'Incasol d'un total de 142.714 contractes de lloguer.