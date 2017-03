El preu de l'habitatge es dispara un 7,4% a Catalunya, l'increment més alt des del 2007

Els preus dels habitatges a Catalunya va tancar el 2016 amb un increment del 7,4% en relació amb el tancament del 2015, cosa que suposa l' augment més gran registrat fins ara en un any complet des del 2007, abans de la crisi i en plena bombolla immobiliària, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Tot i aquest fort encariment del 2016, els preus encara estan molt lluny dels màxims històrics que es van registrar el 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. En concret, l'índex del preu de l'habitatge a Catalunya que elabora l'INE se situa un 39% per sota del 2007.

Evolució de l'índex del preu de l'habitatge a Catalunya (base 100 el 2007, en mitjana anual).

El comportament dels preus és diferent en funció del tipus d'habitatge. Així, mentre que l'índex de preus de pisos nous va pujar un 5,3% el 2016, el de pisos de segona mà va augmentar un 7,7%.

Catalunya és la segona comunitat on més va pujar l'índex del preu de l'habitatge, només superada per Madrid, amb un 9%, i molt per sobre de les Balears, la tercera comunitat amb la pujada més alta, del 5,7%.

Quant a la mitjana anual, els pisos a Catalunya es van encarir un 7% el 2016, un 4,7% en el conjunt de l'Estat, segons les dades de l'INE. El resultat de l'exercici 2016 arriba després que el creixement del quart trimestre s'hagi moderat a Catalunya, amb un increment de l'1,2% en relació amb el tercer trimestre, l'augment menys elevat d'aquest 2016 en termes intertrimestrals.

La moderació en el creixement dels preus dels pisos a Catalunya s'explica bàsicament per l'eventual caiguda dels preus dels pisos nous, que baixen l'1,9% en relació amb el tercer trimestre i registren el primer descens de preus des del quart trimestre del 2014, quan van caure l'1,6%, en termes intertrimestrals.

En el conjunt de l'Estat, l'índex de preus de l'habitatge del quart trimestre va augmentar en mig punt i es va situar en el 4,5% d'increment anual, però també amb diferències, ja que mentre que els pisos nous van augmentar un 4,3%, els de segona mà es van disparar un punt i van pujar el 4,5%.

El 2017 continuaran pujant

Per al 2017 el sector creu que els preus de l'habitatge continuaran pujant, segons explica el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, que argumenta que hi continua havent una "demanda solvent".

Segons Gorgues, l'evolució dels preus el 2016 indica que els preus del pisos usats s'apropen més a l'índex general que els dels pisos nous. Això es deu a "l'escassa oferta" de pisos nous, sobretot a Barcelona, indica Gorgues.

Per al gerent de la Cambra de la Propietat l'evolució dels preus demostra que hi ha "una demanda consistent". Aquesta demanda ve impulsada per dos factors. D'una banda, la millora de les perspectives econòmiques de les famílies fa augmentar la demanda d'ús, és a dir, la dels que busquen un pis per anar-hi a viure.

D'altra banda, la poca rendibilitat dels mercats pels baixos tipus d'interès provoca que hi hagi una demanda d'inversió en habitatge -i en el sector immobiliari en general- que també és consistent. De fet, segons Gorgues, al voltant del 18% de les operacions de compra d'habitatge les fan inversors estrangers.

Un tercer element que ajuda a reactivar la demanda, segons Òscar Gorgues, és l'accés al finançament, que s'ha obert i, a més, a baix cost perquè els tipus d'interès estan en negatiu.

Aquests factors, segons el gerent de la Cambra de la Propietat, impulsen la demanda solvent "que no és especulativa, cosa que esvaeix la possibilitat d'anar cap a una altra bombolla immobiliària". A més, destaca que els preus actuals són lluny encara dels màxims de la bombolla, el 2007.

Segons Gorgues, "queda recorregut" perquè els preus de l'habitatge continuïn pujant durant el 2017 per "la demanda forta i consistent", i destaca que, a més, a Barcelona, no s'està creant el nou parc d'habitatges que caldria "i els projectes que hi ha encara no estan en disposició d'entrar al mercat".

El gerent de la Cambra de la Propietat destaca que a Barcelona l'oferta d'habitatge lliure està per sota de les necessitats de la ciutat i, a més, les polítiques municipals d'habitatge, si van en la línia anunciada per l'Ajuntament de potenciar els pisos de protecció oficial i de lloguer, no milloraran l'oferta en el mercat de compravenda.