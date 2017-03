Els preus baixen set dècimes al març per llum i la gasolina

Els preus s'han mantingut estables al març respecte al mes anterior i s'han reduït set dècimes en la taxa interanual, fins a situar-la en el 2,3%: és el primer descens en set mesos. Segons l'indicador avançat publicat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la reculada de la taxa interanual de l'IPC ha sigut per la c aiguda dels preus de l'electricitat i l'abaratiment dels carburants, davant l'augment que van experimentar l'any passat.

Els preus de la gasolina i del gasoil van encadenar la setmana passada la seva tercera setmana consecutiva de caigudes, aconseguint els seus nivells mínims en el que va d'any, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE).

L'IPC interanual va arrencar l'any en el 3%, la seva taxa més alta des de l'octubre del 2012. Al febrer es va repetir el mateix percentatge, però al març, per primera vegada en els últims set mesos, la inflació va retallar la seva taxa interanual fins al 2,3%, és a dir, que malgrat aquesta baixada puntual, la cistella de la compra és avui un 2,3% més cara que fa un any.

La del març és la setena taxa positiva que encadena l'IPC interanual després de vuit mesos en negatiu. L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC del març el proper 12 d'abril. L'organisme va canviar l'IPC a base 2016 des de principi d'aquest any. Amb aquesta nova base, Estadística millora la representativitat d'aquest indicador introduint canvis en la composició de la cistella de la compra i l'actualització de l'estructura de ponderacions.