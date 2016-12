Els preus pugen més que les pensions i els salaris

A partir del gener pot ser més difícil arribar a final de mes per a moltes famílies. Malgrat que l’economia catalana i l’espanyola són de les que més creixen d’Europa, el que es va denominar com a devaluació interna continua. I tot i la congelació d’algunes tarifes bàsiques, com les del transport, d’altres, sobretot les energètiques, pugen.

L’índex de preus al consum (IPC) -la inflació- ha tancat l’any amb un augment d’un 1,5%, amb un fort impuls al desembre per l’increment dels preus dels carburants, que un any enrere experimentaven unes fortes caigudes. La dada de Catalunya no es coneixerà fins a la segona setmana de gener, però al novembre els preus a Catalunya pujaven tres dècimes més que al conjunt de l’Estat. Un increment de preus que no va acompanyat d’un augment de le retribucions. El govern espanyol va aprovar divendres un increment del 0,25% de les pensions -és el mínim que preveu la llei-, que queda lluny de l’augment de l’1,5% dels preus. Per tant, els pensionistes perdran poder adquisitiu.

El mateix passa en el cas dels funcionaris, per a qui el govern espanyol va autoritzar una pujada salarial d’un 1% el 2016, per sota també de l’increment de preus. De cara al 2017, encara s’està negociant l’increment salarial en el sector públic. I a la resta de treballadors els passa si fa o no fa el mateix. La inflació ha tancat l’any per sobre de l’augment salarial que hi ha pactat als convenis (1,08% fins al mes de novembre), i molt per sobre de la retribució mitjana dels treballadors que fins al tercer trimestre (última dada disponible) havia caigut un 1% a Catalunya i un 0,3% en el conjunt de l’Estat, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tots aquest elements indiquen una pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans, perquè el cost de la vida s’ha encarit més del que han pujat els seus ingressos.

Així ho han denunciat ja els sindicats, malgrat que el govern espanyol assegura que no és cert. El ministre d’Economia, Luis de Guindos, deia divendres que és fals que pensionistes i funcionaris hagin perdut poder adquisitiu. Guindos es fixava en la inflació mitjana de l’any 2016, i no en la dada de tancament d’any, un 1,5%. “La inflació mitjana del 2016 s’ha situat en el -0,2% i, per tant, aquest any no hi ha hagut una pèrdua de poder adquisitiu de les rendes en general i dels pensionistes i funcionaris en particular”, assegurava el ministre.

Seguint la seva argumentació, es podria deduir que en la primera meitat del 2016 pensionistes i funcionaris haurien vist millorar la seva capacitat de compra per la caiguda dels preus, però la situació hauria canviat en la segona meitat de l’any i, especialment a partir de l’últim mes, quan els preus van pujar amb més força.

Més inflació

A més, totes les previsions indiquen que l’any 2017 els preus ja no aniran a la baixa, sinó que podrien fins i tot créixer més. El mateix Banc d’Espanya ha indicat que en els primers mesos de l’any l’IPC podria escalar fins al 2%.

De fet, la pujada de preus amb que s’ha tancat el 2016 és la més alta des de l’any 2013, quan es va tancar l’any amb un IPC del 0,3%. Des d’aleshores l’economia espanyola ha estat flirtejant amb la deflació (caiguda de preus), però a partir del setembre del 2016 s’ha produït una acceleració de l’augment de preus, que han passat del 0,2% interanual el novè més del 2016 a un 1,5% al tancament de l’any.