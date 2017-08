La ‘prop-tech’ Cliventa tanca una ronda de 375.000 euros

La prop-tech (tecnològica immobiliària) catalana Cliventa ha tancat la seva segona ronda de finançament de 375.000 euros, amb la qual cosa ja ha aconseguit mig milió des que va començar a operar, el juny del 2016, segons explica el cofundador i director general de la companyia, Alejandro Briceño. La tecnològica ja està estudiant la possibilitat de llançar a la tardor una tercera ronda de finançament per apuntalar el seu creixement.

A la segona ronda hi han anat alguns dels socis que ja estaven al capital, com RTV Capital i BR Grupo de Empresas, lligats al sector immobiliari, així com Enisa, la societat estatal que inverteix en pimes amb projecció, i alguns business angels. Cliventa és una plataforma digital que vol convertir-se en una alternativa a les immobiliàries tradicionals.

Segons Briceño, la plataforma ofereix “un servei un 90% més barat per al client que les immobiliàries tradicionals”, gràcies a la introducció de la tecnologia, que s’està desenvolupant amb força en altres països, com la Gran Bretanya, on les prop-tech ja controlen un 30% del mercat.

Cliventa està especialment enfocada a donar serveis als propietaris, que poden posar a la venda els immobles a la plataforma amb una tarifa plana inferior als 1.000 euros. Segons Briceño, això beneficia els propietaris, que no estan sotmesos al pagament de les comissions que cobren les immobiliàries tradicionals, que apugen de mitjana entre un 3% i un 5% el preu de la transacció, i també beneficia el comprador, ja que el preu, en no haver d’incloure aquesta comissió, pot ser més ajustat. Segons el director general de l’empresa, la meitat dels pisos de la plataforma es venen abans del tres primers mesos des que s’hi posen, i la mitjana és de tres mesos i sis dies. A més, en el 95% dels casos els immobles es venen pel preu que demanen els propietaris.

Expansió

En poc més d’un any la plataforma ja ha comercialitzat 250 immobles, tots residencials, a Barcelona, Madrid i, més recentment, a València i Alacant. Ara Cliventa vol estendre el seu àmbit d’actuació a altres capitals “aprofitant el model de poc cost en estructura i que la plataforma és escalable”, segons explica el cofundador de la companyia.