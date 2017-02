El rebut de la llum cau un 15% en pocs dies gràcies al mal temps

El rebut domèstic de l'electricitat ha baixat un 15% durant els dies laborables aquesta setmana en comparació amb la setmana anterior, atenent els càlculs que es poden fer amb el simulador de factura que té la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

L'arribada de la pluja i el mal temps ha rebaixat el preu de les ofertes de venda d'electricitat presentades per les centrals hidràuliques i ha fet que l'energia eòlica participi més en el mix (la combinació de diferents fonts que té Espanya per abastir la quantitat necessària d'energia). Les energies renovables abaixen el preu de la factura, i el fet que el temps hagi empitjorat ha comportat la conseqüència positiva que això també ha fet abaixar el rebut.

On van els diners del rebut de la llum?

En paral·lel, durant la setmana s'ha reduït la demanda d'electricitat degut a l'augment de les temperatures, fet que ha provocat que els ciutadans ja no tinguessin tanta necessitat de consumir energia. A més, hi ha hagut una forta caiguda del preu del gas en el mercat Mibgas, que en una setmana ha passat dels 41 euros per megawatt/hora (MWh) a tan sols 25 euros, segons informa l'agència Europa Press.

Tots aquests factors han sigut determinants per provocar una forta baixada en el mercat elèctric majorista, conegut com a 'pool'. Si en els cinc dies laborables d'entre el 23 i el 27 de gener la mitjana del preu va ser de 85,48 euros per MWh, en aquesta última setmana laboral, entre el 30 de gener i el 3 de febrer, el preu ha caigut fins als 61,9 euros de mitjana, un descens pròxim al 30%.

Aquest descens no es tradueix de forma exacta als clients perquè la factura inclou també costos fixos i impostos diversos. En el cas d'una llar mitjana, la caiguda s'ha traduït en el fet que ha passat de pagar 13,44 euros en els cinc dies laborables de l'última setmana de gener a 11,45 euros durant la setmana passada, que ha estat la més barata des de començament d'any. En resum, una caiguda del 15%.

Aquestes importants oscil·lacions en el preu de la llum fan evident la variabilitat que caracteritza el rebut de la llum des que el 2014 el govern espanyol va posar en marxa el preu voluntari al petit consumidor (PVPC), en el qual el preu es modifica cada hora en funció de com evoluciona el mercat majorista. Això sí, els clients afectats per aquesta tarifa horària són només els que tenen un dels anomenats comptadors intel·ligents i que, a més, el tenen connectat a la xarxa (per tal que la companyia pugui fer-ne una lectura a distància en temps real).

Dels 11,45 euros pagats en els últims cinc dies laborables, 1,98 euros corresponen a la potència contractada i 7,02 euros a l'energia. El preu de l'electricitat ha continuat baixant aquest cap de setmana i ha marcat les referències més baixes d'aquest any.

El preu majorista de l'electricitat té un pes superior al 35% en el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges. L'altre 25% és l'IVA i l'impost de l'electricitat.

El govern espanyol ha congelat per al 2017 els peatges i càrrecs elèctrics amb què els consumidors paguen els costos regulats.