La recepta d'Oxfam Intermón per acabar amb la desigualtat entre rics i pobres

L'ONG Oxfam Intermón ha explicat aquest dilluns les seves receptes per intentar acabar amb la desigualtat entre rics i pobres, després de publicar un informe que afirma que els vuit homes més rics del món tenen la mateixa riquesa que la meitat més pobra dels habitants del planeta i que a Espanya els tres més rics tenen la mateixa riquesa que el 30% dels habitants més pobres.

Els vuit homes més rics del món tenen tanta riquesa com mitja humanitat



L'organització no té dades concretes sobre Catalunya, segons ha explicat Íñigo Martínez, coautor de l'informe, que no obstant això ha donat suport a mesures com l'impost a les begudes ensucrades o tributs que gravin les grans fortunes. El director general d'Oxfam Intermón, José María Vera, ha explicat el que caldria fer per reduir les diferències a Espanya. Les mesures són:

Incrementar el salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros. Vera veu un senyal positiu en la darrera pujada del 8%, però creu que encara ha d'augmentar més.

interprofessional fins als 1.000 euros. Vera veu un senyal positiu en la darrera pujada del 8%, però creu que encara ha d'augmentar més. Reduir la bretxa salarial en el si de les empreses de tal manera que el salari més alt en una companyia no sigui més de deu vegades superior al més baix. Segons José María Vera, hi ha algun cas de gran empresa que ho compleix, com Mondragón, on el salari mes alt només és vuit cops superior al més baix. Però l'executiu que més cobra de l'Íbex supera en 96 cops el sou mitjà.

de tal manera que el salari més alt en una companyia no sigui més de deu vegades superior al més baix. Segons José María Vera, hi ha algun cas de gran empresa que ho compleix, com Mondragón, on el salari mes alt només és vuit cops superior al més baix. Però l'executiu que més cobra de l'Íbex supera en 96 cops el sou mitjà. Eliminar tot tipus de bretxa salarial basada en el gènere .

. Que els impostos gravin més els que més tenen. Passar la càrrega tributària de les rendes del treball al patrimoni i el capital .

. Una lluita real contra l'evasió i l'elusió fiscal . No acceptar inversions procedents de paradisos fiscals ni contractar empreses amb presència en aquests llocs i que hi hagi una llista complerta dels països que tenen aquesta consideració. Vera s'ha congratulat que grans ajuntaments com Madrid o Barcelona vagin ja en aquesta línia.

. No acceptar inversions procedents de ni contractar empreses amb presència en aquests llocs i que hi hagi una llista complerta dels països que tenen aquesta consideració. Vera s'ha congratulat que grans ajuntaments com Madrid o Barcelona vagin ja en aquesta línia. Recuperar la tributació en l'impost de societats . Que el tipus efectiu sigui almenys del 15%, i no del 5 o 5,5%, com passa ara, segons Vera, que veu una millora en l'última reforma del govern espanyol, però assegura que no deixa de ser un pegat.

. Que el tipus efectiu sigui almenys del 15%, i no del 5 o 5,5%, com passa ara, segons Vera, que veu una millora en l'última reforma del govern espanyol, però assegura que no deixa de ser un pegat. Polítiques públiques dirigides a les persones més vulnerables i pressupostos enfocats cap a la protecció social .

. Un sistema d' ingressos mínims garantits que abasti no només els que no tenen ingressos, sinó aquells que tenen uns ingressos tan justos que malgrat treballar o cobrar una pensió no poden sortir de la pobresa.

que abasti no només els que no tenen ingressos, sinó aquells que tenen uns ingressos tan justos que malgrat treballar o cobrar una pensió no poden sortir de la pobresa. Revertir la forta retallada que han patit els fons destinats a la cooperació.

Segons José María Vera, la lluita contra la desigualtat s'està convertint en "un clamor internacional", i això està donant ales a alguns extremismes. Per al director general d'Oxfam, qui "ha connectat millor amb aquest desencantament i desafecció de la població és l'extrema dreta identitària", que ha donat pas a l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units o el triomf del Brexit al Regne Unit, però que també passa en altres països de tot el món, com Kènia.