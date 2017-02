El Banc d'Espanya recomana jubilar-se més tard, abaixar les pensions i impulsar plans privats

Jubilar-se més tard, més barat i amb plans privats. Són tres de les recomanacions que ha presentat aquest dimecres el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, a la comissió del Pacte de Toledo del Congrés dels Diputats que aborda la reforma del sistema de pensions. En la presentació del seu informe en què analitza la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social espanyol, Linde ha presentat un document en què assegura que el principal desafiament del sistema és l'impacte de les tendències demogràfiques fins i tot en un escenari de plena ocupació. Segons el Banc d'Espanya, cal "disminuir la taxa de substitució de les pensions" i "ampliar les fonts de finançament".

Què vol dir això? A ulls del Banc d'Espanya, el que és evident és que cal endarrerir l'edat de jubilació. "Qualsevol mesura encaminada a desincentivar la jubilació anticipada i permetre l'ampliació de la vida laboral per sobre dels 67 anys tindria efectes positius sobre la sostenibilitat financera del sistema". En aquest punt, Linde ha apuntat que alguns països opten per incloure també en els seus mecanismes de sostenibilitat "enllaços automàtics entre l'esperança de vida i l'edat de jubilació". El governador del Banc d'Espanya ha explicat que alguns països ho han emmarcat en un sistema de comptes nacionals de contribució definida.

D'altra banda, el Banc d'Espanya també recomana buscar alternatives a l'estalvi i complementar els recursos del sistema contributiu públic. En aquest sentit, Linde ha hagut d'aclarir que només seria com a complement i no com a reemplaçament del sistema públic de pensions, que ha assegurat que no seria bo per al sistema. "Hi ha moltes variants, com el Canadà", ha assenyalat.

Pablo Iglesias: "Parlem de la pensió d'11.000 euros al mes que Fernández Ordóñez va cobrar durant dos anys"

A més, el Banc d'Espanya també ha assegurat que tenint en compte la dificultat de trobar noves fonts d'ingressos alternatives, "la normativa actual carrega l'ajust sobre la reducció de la pensió mitjana sobre el salari mitjà", que hauria de ser significatiu per estabilitzar la despesa del sistema. En aquest sentit, l'organisme reconeix que l'alternativa passa per "incrementar les cotitzacions socials o la resta de figures impositives", però ha advertit dels "efectius negatius" sobre l'ocupació que provoca l'augment de les cotitzacions.