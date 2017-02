La UE tanca l'acord polític per eliminar el 'roaming' al juny

Les negociacions han estat complicades però finalment hi ha hagut acord entre totes les parts. L'ús del mòbil a l'estranger (dins de la Unió Europea) no tindrà cap sobrecost si no es fa un ús "abusiu" de l'aparell a un altre país . El 15 de juny entrarà en vigor la nova normativa europea després de superar aquest dimecres l'últim escull de la negociació, les tarifes majoristes (les que es cobren les operadores entre si quan els seus clients utilitzen altres xarxes en situació d'itinerància a la UE).

Els preus majoristes és una de les potes més tècniques de la normativa que suprimeix el roaming però l'acord és molt rellevant perquè la seva aprovació aplana definitivament el camí per aprovar la normativa. El proper pas serà la votació del text per part del Parlament Europeu i l'aprovació formal per part dels estats membres.

En principi és una simple formalitat atès que totes les parts han participat a la negociació, però tampoc es descarta que alguns estats membres, com Espanya, hi posin traves. Les operadores dels països del sud de la UE, que reben més turistes que utilitzen les xarxes de les operadores locals, reclamaven alguna compensació per l'ús massiu de les seves xarxes en períodes de vacances. L'acord, però, no preveu cap mecanisme de salvaguarda.

Espanya encara no ha donat el seu vistiplau

Fonts del govern espanyol han explicat que estan analitzant l'acord final i que l'Estat encara no està en disposició de donar el seu vistiplau definitiu. L'Eurocambra podria donar-hi llum verda al març, tot i que la data encara no està confirmada.

Segons la normativa, a partir del proper 15 de juny, quedarà suprimit el roaming dins de la UE. Les operadores, però, podran restablir el recàrrec si hi ha un abús per part dels clients. A la pràctica vol dir que un client que visqui en un país no podrà utilitzar habitualment una targeta SIM d'una operadora d'un altre estat membre.