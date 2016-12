El 2017 fa pujada

La contenció de preus ja no és la que es va viure el 2015 i, a més, alguns vents de cua, com el baix preu del petroli, sembla que han arribat a la fi. Això provocarà que les famílies, amb el canvi d’any, notin un encariment del cost de la vida. La recuperació del mercat immobiliari fa pujar els preus al sector i dificulta l’accés a l’habitatge, ja sigui de compra o de lloguer. Malgrat que l’Euríbor se situa en mínims històrics i s’abarateixen les hipoteques, els preus dels pisos pugen. I també augmentarà en molts municipis la fiscalitat per l’impacte que la revisió del cadastre tindrà en l’impost sobre els béns immobles (IBI).

A més, la fi del petroli barat està encarint l’energia que es gasta a les llars, ja sigui elèctrica o de gas, tot i que el govern espanyol manté congelada la part regulada del rebut.També estan pujant els preus dels combustibles. Gasolina i gasoil acumulen un augment del 15% el 2016 i l’increment del preu del barril de petroli fa pensar que en els pròxims mesos continuaran les alces.

On no hi haurà la tradicional pujada de preus d’inici d’any és en el subministrament d’aigua i en el transport públic. Generalitat i Àrea Metropolitana de Barcelona han decidit mantenir les tarifes del transport públic. Una decisió que s’ha estès també als trens de Rodalies i Regionals de Renfe.

També hi ha decisions fiscals que afecten els preus d’alguns productes. És el cas del tabac i l’alcohol d’altra graduació. El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va apujar aquests impostos especials en una de les primeres mesures del nou govern espanyol per lluitar contra el dèficit. Però també decisions fiscals de la Generalitat poden afectar els preus, com per exemple l’impost a les begudes ensucrades, que expressament indica que l’hauran de pagar els consumidors.

Uns encariments que coincideixen amb una acceleració de l’índex de preus al consum (IPC) -pujada de preus-, mentre continua la devaluació interna, ja que els salaris continuen a la baixa, malgrat l’increment de salari mínim interprofessional, i les pensions pugen menys que el cost de la vida.

540x306

Electricitat

El rebut de la llum encara el 2017 a l’alça. La pujada mitjana al desembre ha sigut del 4,2% i el preu majorista s’ha disparat tant -un 30%, en passar de 30 a 60 euros el megawatt hora- que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha anunciat que ho investigarà.

Durant l’any 2016, en conjunt, l’electricitat ha baixat un 10,8%, perquè fins a l’abril es van produir forts descensos del preu majorista. Però a partir del maig el rebut de la llum no ha deixat d’encadenar pujades, que podrien continuar durant els primers mesos de l’any 2017, segons es desprèn de l’evolució del mercat majorista. L’any comença amb la part regulada del rebut -que depèn del govern de Madrid- congelada, com va passar el 2016.

Gas

Una altra despesa que va a l’alça és el gas. En el cas del gas natural, la pujada serà del 3,5% per als 1,7 milions de clients que tenen la tarifa regulada. En el cas del gas butà, encadena dues revisions -es fan cada dos mesos- amb increments. L’última pujada va ser al novembre -la bombona va pujar un 4,7% fins els 12,28 euros- i la pròxima revisió serà el tercer dimarts de gener.

540x306

Carburants

La decisió de l’OPEP de reduir la producció ha fet pujar el preu del petroli. Dels mínims del gener per sota els 30 dòlars el barril, s’ha enlairat fins a prop dels 60 dòlars. Segons el ministre Álvaro Nadal, la gasolina pujarà entre el 2% i el 3%.

540x306

Aigua

L’aigua és un dels subministraments que no s’apujaran el 2017. Fins i tot en alguns municipis pot baixar. Per evitar un encariment del preu el conseller Josep Rull ha congelat la tarifa d’ATLL, la concessió que subministra el que se’n diu aigua en alta als municipis i distribuïdores de l’àrea metropolitana.

Segons la fórmula de revisió, l’aigua en alta havia d’encarir-se un 4,6%, cosa que hauria comportat un augment del voltant d’un 1,5% a les famílies. Però perquè el preu no pugi el departament de Territori i Sostenibilitat ha rebaixat el cànon que ha de pagar ATLL al Govern. Dels 15 milions que hauria de pagar el 2017 només n’hi haurà de pagar 8. Per tant, el Govern renuncia a 7 milions d’euros d’ingressos a canvi que el preu de l’aigua no pugi.

540x306

Habitatge

El preu dels pisos, tant de compra com de lloguer, està pujant, sobretot a la ciutat de Barcelona. Els habitatges de compra han pujat al voltant del 10% i el lloguer (amb dades del segons trimestre) un 7%. Tots els experts coincideixen que el 2017 continuarà l’escalada de preus. La bona notícia és el mínim històric de l’Euríbor, del -0,08%, que abarateix les hipoteques.

540x306

Tabac i begudes

La pujada de l’impost al tabac s’ha traduït en un augment de 10 cèntims del paquet. També pugen les begudes alcohòliques per l’augment impositiu del 5%, i possiblement ho faran els refrescos per l’impost a les begudes ensucrades.

540x306

Autopistes

Els peatges de les autopistes que són concessió de la Generalitat pugen de mitjana un 0,7%, tot i que el preu final depèn de cada concessió i fins i tot s’amplien els descomptes a la C-16. En el cas de les autopistes de concessió estatal, baixen de mitjana en el conjunt del territori espanyol, un 0,4%.

540x306

Transport públic

Les administracions han volgut congelar els preus de tot el transport públic a Catalunya. Fins i tot, en el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, la targeta T-12 s’estén fins als 16 anys. El metro, els autobusos, els tramvies i els Ferrocarrils de la Generalitat mantenen els preus (la targeta T-10 continuarà en 9,95 euros i el bitllet senzill en 2,15). També es congelen les tarifes de Rodalies i Regionals de Renfe, així com les tarifes del transport a Lleida, Tarragona i Girona. La baixada de bandera dels taxis de Barcelona i la seva àrea es manté igual, en els 2,10 euros.

540x306

Telefonia i correus

Telefónica congela de nou la quota d’abonament, que es manté en 14,33 euros, un preu que es manté des del 2013, però ha anunciat un augment de cinc euros en els seus paquets Fusión (que inclou telefonia fixa, mòbil, internet i televisió). Per la seva banda, el servei postal universal -cartes a l’Estat de menys de 20 grams- s’encareix un 11%, la pujada més important de l’última dècada, després que Correus hagi anunciat que el segell passarà de 0,45 a 0,50 euros.