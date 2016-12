El sobtat interès pel Prat

Després d’anys queixant-nos de la falta de destinacions intercontinentals des de l’aeroport del Prat, ara, de sobte, ens trobem que no només una companyia ( Norwegian) desplegarà una xarxa de vols de llarg radi des de Barcelona sinó que una altra (el conglomerat IAG) anuncia un projecte idèntic: vols de llarg radi, de baix cost i amb gairebé les mateixes rutes que Norwegian. La primera reacció, lògica, és felicitar-nos perquè Barcelona s’hagi convertit sobtadament en el camp de batalla entre dues aerolínies que fan vols intercontinentals. Si hi ha competència vol dir que hi ha mercat, no? Però r esulta curiós el canvi de discurs d’IAG, empresa que engloba Vueling, Iberia, British Airways i Aer Lingus. El 2012, Josep Piqué, aleshores president de Vueling, descartava que Barcelona es pogués convertir mai en un hub de vols intercontinentals. “Plantejar-se objectius impossibles porta a la frustració”, va dir. I fa només dos anys Willie Walsh, president d’IAG, prometia “no operar rutes de llarg radi des de Barcelona” perquè per a ells no era sostenible, deia.

Què ha canviat perquè ara IAG sí que hi tingui interès? Un motiu pot ser la irrupció de Qatar Airways en l’accionariat d’IAG: ja és el primer soci de la companyia amb un 20% del capital. Qatar, ja se sap, va voler comprar Spanair per crear un hub a Barcelona. Hi ha qui podria pensar que ara ho està intentant de forma indirecta, a través d’IAG. Però és una visió naïf.

La realitat és que IAG ja té un hub, i es diu Barajas. Cap companyia té dos hubs tan a prop l’un de l’altre (només Lufthansa, però és un cas particular). Què està passant, doncs? El més probable és que IAG vulgui repetir la jugada de neutralitzar la competència copiant-la. Seria la tercera vegada que ho intenta, i en les dues primeres va tenir èxit. Quan Vueling va néixer, Iberia va reaccionar creant Clickair fins a aconseguir neutralitzar l’explosiu creixement de la primera i forçar una fusió. Un temps després, quan Spanair va establir rutes a São Paulo, Iberia va fer el mateix amb l’objectiu, un cop més, de neutralitzar els plans de la companyia (en aquest cas no se’n va sortir, però la victòria va acabar arribant d’una altra manera).

Casualment, quan Norwegian anuncia vols de llarg radi des de Barcelona, IAG descobreix que sí que vol operar exactament el mateix tipus de destinacions. Fins i tot destinacions que no opera actualment des de Madrid. L’aviació és un món molt competitiu i les casualitats no existeixen.