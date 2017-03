Els taxistes de Barcelona preparen per dijous la seva vaga més multitudinària

La capital catalana i les seves ciutats veïnes viuran aquest dijous 16 de març la vaga de taxistes que es vol que sigui la més multitudinària dels últims anys. Així ho afirmen les diferents associacions del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona, que han organitzat la protesta amb l'objectiu que l'administració deixi de lliurar llicències VTC (vehicles de lloguer amb conductor).

Les VTC són unes llicències que necessiten les empreses per portar a terme l'activitat d'arrendament de vehicles de tipus turisme amb conductor. Aquesta llicència la pot aconseguir qualsevol conductor i és l'alternativa legal a la que s'han aferrat aplicacions de mòbil, com per exemple Uber o Cabify.

Croada contra el monopoli del taxiAmb motiu de la vaga, els serveis es veuran afectats a partir de les 8 i fins les 20 hores. Està previst que durant aquest període de temps els taxistes ofereixin serveis mínims i gratuïts per aquelles persones que ho necessitin, com ara persones amb discapacitat.

A les 10 els taxistes es reuniran a Arc de Triomf per dirigir-se al Parlament i donar a conèixer les seves demandes. Tot seguit, es dirigiran a la plaça Sant Jaume. Segons l'organització, s'esperen al voltant de 10.000 taxistes als diferents actes de protesta.

Durant tot el dia, el col·lectiu també repartirà fullets informatius a tota la ciutat centrant-se especialment en els punts de trànsit més calents.