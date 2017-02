La venda de pisos a Catalunya es dispara un 20% el 2016

L'any 2016 es van vendre a Catalunya 66.447 habitatges, xifra un 20% superior als 55.373 que es van vendre el 2015, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Els més de 66.000 habitatges venuts a Catalunya l'any 2016 superen ja les xifres del 2008, quan hi va haver 62.136 operacions, però la dada encara queda lluny del màxim històric del 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, quan es van registrar 111.482 operacions.

Evolució de la venda d'habitatges a Catalunya (2007-2016)

540x206

Catalunya és la segona comunitat on es van vendre més habitatges, només per darrere d'Andalusia, on hi va haver 78.708 compravendes, i per davant de Madrid (58.231) i el País Valencià (57.828). A més, també és la segona comunitat on més van augmentar les operacions (20%), i només es veu superada per les Balears (31%). En el conjunt de l'Estat el 2016 es van vendre 403.900 pisos, amb un increment del 13,6%.

Finançament, confiança i inversors

La millora del mercat de l'habitatge residencial a Catalunya s'atribueix, segons el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, a una millora de l'accés al finançament però, sobretot, al fet que "les expectatives de millora de la renda de les famílies són més grans".

Segons Gorgues, a aquests dos factors s'hi ha de sumar també "la incorporació d'una nova generació al mercat de l'habitatge".

Però a més, hi ha un component que també ajuda al creixement del mercat, que és la conversió de l'habitatge en alternativa d'inversió. " Els inversors estan comprant pisos perquè l'alternativa de la renda fixa té una rendibilitat molt baixa, fins i tot pot caure en tipus negatius". Això, explica el gerent de la Cambra de la Propietat, també ajuda a dinamitzar el mercat de l'habitatge.

Recuperació

Segons explica Gorgues, les dades publicades per l'INE indiquen que la recuperació s'ha assentat al sector. "Sembla una recuperació consistent", assegura, ja que la compravenda d'habitatges a Catalunya no ha deixat de créixer des que va tocar fons el 2012 amb 43.015 operacions. L'any 2013 ja es va registrar un augment del 14%, que va pujar al 18% el 2014 i fins al 31% el 2015 i, malgrat que el creixement el 2016 ha estat més baix, del 20%, continua sent un percentatge important i creix des d'una base més alta.

No obstant, assegura que encara hi ha recorregut per a més creixement, "però les xifres del 2016 ja tenen un bon nivell".

Habitatge usat

El creixement del mercat immobiliari residencial es continua centrant en els pisos de segona mà. De les més de 66.000 operacions registrades a Catalunya el 2016, només 8.658 van ser d'habitatge nou, mentre que 57.789 van ser d'habitatge usat.

La tendència és general a tot Espanya, on les vendes de pisos de segona mà es van disparar un 17,8%, mentre que les d'habitatge nou van caure un 1,7%. A Catalunya la venda de pisos nous, no obstant, va créixer un 2,7% el 2016, però la recuperació serà lenta, segons explica Òscar Gorgues, perquè per posar en marxa les promocions costa temps i, a més, hi influeix molt la capital catalana, on la manca de sòl dificulta grans creixements en l'obra nova.