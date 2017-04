“Els clients de BBVA poden comprar amb l’‘smartphone’ en qualsevol comerç amb TPV Contactless”

BBVA aposta per la transformació digital per millorar els serveis que ofereix als seus clients. Amb les aplicacions de l’entitat, els usuaris estalvien temps i desplaçaments fent la majoria de les seves operacions a través del telèfon mòbil amb aplicacions com BBVA Wallet. Mar Ballester, ambaixadora digital de BBVA, explica quins avantatges suposa apostar per les noves tecnologies.

¿Gràcies a la transformació digital ara és possible anar de compres sense portar la cartera al damunt i només amb el mòbil?

Els clients de BBVA poden comprar amb el seu smartphone en qualsevol comerç amb TPV Contactless. BBVA Wallet va ser una de les primeres plataformes de pagament mòbil al nostre país i només cal tenir descarregada la seva app al mòbil. És tan senzill com apropar el mòbil al datàfon del comerç i posar el pin si així ho tens configurat. Automàticament, l’usuari rep una notificació indicant que s’ha fet una compra, l’import i el comerç. Ràpid, senzill i sobretot molt pràctic. Tots els clients de BBVA poden convertir el seu mòbil en targeta. I als clients que no tenen telèfons compatibles amb el sistema NFC se’ls proporciona un pràctic sticker que poden enganxar al mòbil per fer els pagaments amb facilitat.

¿El client té més control sobre l’operativa de les targetes a través de l’aplicació?

I tant! L’app BBVA és un moneder que ens permet tenir al nostre telèfon operativa diversa, com ara modificar els límits diaris de retirada d’efectiu o en compres, bloquejar la targeta en cas de pèrdua, robatori o deteriorament, canviar el compte associat, traspassar diners a la targeta en el cas de targetes de recàrrega o de crèdit, etc. Permet que el client configuri la targeta al seu gust i pugui controlar en tot moment què pot fer o no. Fins i tot la pot apagar perquè quedi inactiva fins que la vulgui tornar a fer servir, fet que ofereix un plus de seguretat, o la pot cancel·lar si ho desitja.

Quines altres opcions permet l’app de BBVA i el BBVA Wallet referent a targetes?

Des de les apps BBVA i BBVA Wallet es poden consultar totes les targetes, veure’n els extractes, buscar moviments en concret, consultar les dades de la targeta com ara la numeració, el pin associat, la data de caducitat i el CVV. A més, es pot recarregar el mòbil, carregar la targeta en cas de les de prepagament, enviar diners a una altra targeta i modificar la forma de pagament, entre d’altres. I en quatre senzills passos permet contractar una targeta de dèbit, de crèdit, de prepagament o virtual. Així, l’app estalvia temps i desplaçaments als clients.

Què aporta la funcionalitat ‘Promociones’ de BBVA Wallet?

Utilitza un geolocalitzador per cercar els comerços amb descompte propers a nosaltres en cada moment. La geolocalització és molt pràctica perquè ens dona la informació sobre promocions de comerços que tenim a l’abast. També podem cercar promocions aplicant filtres per sectors (moda, alimentació, espectacles) o per tipus de descompte (un percentatge, un regal, etc). Una vegada, estava esperant en una perfumeria per poder pagar i mentre esperava vaig obrir l’app i vaig veure un descompte del 20% per a clients de BBVA. En arribar al mostrador, només em va fer falta ensenyar el meu telèfon i em van aplicar el descompte automàticament. Senzill, immediat i pràctic a través del mòbil!