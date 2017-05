En el dia a dia com a tècnic forestal, Javier Baena veia que els materials per a l’extinció d’incendis forestals estaven obsolets i no s’adequaven a les exigències de les tasques que havia de complir. Per això, va crear Vallfirest, empresa que desenvolupa i comercialitza productes propis específics per a l’extinció d’incendis. Actualment, es venen a tot el món.

Per què deixes la feina de tècnic forestal i crees l’empresa Vallfirest?

Fent de bomber forestal en diferents països m’adono d’una sèrie de mancances als equips de treball i de protecció. Llavors, començo a dissenyar eines i veig l’oportunitat d’incloure-les al sector i de comercialitzar-les. Quan vaig veure que Vallfirest començava a créixer m’hi vaig dedicar a jornada completa i vaig renunciar a la plaça d’interí en un projecte europeu en marxa on participàvem bombers de Catalunya.

La teva preparació ha servit per solucionar mancances que vas comprovar de primera mà?

El sector dels incendis forestals està utilitzant les mateixes eines des de fa setanta anys i són les mateixes que es fan servir en agricultura, no estan dissenyades específicament per a incendis. Tots els sectors evolucionen tecnològicament, però aquest estava estancat ja que no s’ha invertit en I+D. Vallfirest innova en les eines per treballar en incendis forestals dotant-les d’ergonomia i de nous materials.

Quina feina d’investigació en materials suposa crear els productes que oferiu?

Recorrem a les diferents indústries i busquem les solucions d’altres sectors, militars, esportius, automobilístics, electrònics..., i les adaptem.

Vallfirest va ser pionera en inventar l’eina Gorgui. Per a què serveix i per què facilita la feina dels bombers?

Vaig crear una eina de quatre cares que combina els instruments més utilitzats i més necessaris en tot tipus de terreny i vegetació. Com a bomber, si en arribar al lloc on has de treballar portes una eina en lloc d’una altra i les condicions del terreny no et permeten utilitzar-la, no faràs res. Amb la Gorgui buscava ser polivalent i efectiu.

I què penses quan veus que ara s’utilitza arreu del món?

Veure que, deu anys després, la Gorgui ha passat a ser un producte amb què s’equipa mig món i surt a tots els plecs de condicions és una injecció d’energia per seguir treballant en productes nous.

Quin paper ha jugat BBVA en el desenvolupament del teu negoci?

Des de fa sis anys que estem treballant amb BBVA. En els moments més durs i en els més fàcils sempre hi ha hagut bona comunicació. Ara estem davant de projectes més ambiciosos i també treballem amb BBVA perquè sempre fan falta recursos per créixer controladament. Per tant, té un paper destacat en el camí que recorre Vallfirest.

Quins reptes de futur vinculats a aquest creixement us plantegeu?

Comencem una línia nova de productes destinada als mitjans aeris, la part que més pressupost s’emporta en extinció d’incendis forestals però que no és la més eficient ni la més rentable. A l’octubre presentarem a França aquests nous productes que hem patentat a tot el món i sabem que es traduirà en una revolució important.