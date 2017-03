Molt més que cursos de català

Innovació als cursos de català del Consorci: molt més que cursos

Amb gairebé tres dècades d’experiència, el Consorci per a la Normalització Lingüística es consolida com una institució estratègica en la formació lingüística en català d’adults, que treballa per facilitar la igualtat d’oportunitats i la configuració d’una societat cohesionada a través de l’aprenentatge de la llengua i la difusió de l’ús.

A les aules del CPNL, presencials o virtuals, els adults aprenen català a partir de reptes o tasques similars als que ens trobem a la vida i en els quals la comunicació -i, per tant, la llengua- és essencial; situacions d’aprenentatge que requereixen escoltar, llegir, parlar, escriure, conversar...; connexions entre la pràctica a l’aula i la pràctica fora de l’aula; reflexió i consciència sobre el procés d’aprenentatge, i vivències emocionals i il·lusió per aprendre i per usar la llengua.

És a través del programa Llengua, Cultura i Cohesió, que el CPNL enllaça l’aprenentatge de la llengua amb el coneixement de l’entorn i amb l’establiment de vincles emocionals, mitjançant les activitats culturals, la descoberta del patrimoni, la lectura i els escriptors catalans, exposicions, visites guiades, teatre, conferències, etc.

Pràctiques i acords de col·laboració: reconeixement i prestigi

El programa del Voluntariat per la Llengua, impulsat per la Direcció General de Política Lingüística i gestionat pel CPNL, ja ha superat les 110.000 parelles lingüístiques en 10 anys i aquest 2017 ha fet el salt a internet, en la nova modalitat del VxL virtual.

A més, el fet que 3.600 establiments col·laboradors i 685 entitats s’hagin adherit a aquest programa demostra la voluntat i la necessitat de crear espais de conversa per poder ampliar l’ús de la llengua i afavorir que les persones que han decidit viure a Catalunya i que han escollit poder-se comunicar també en català sentin que formen part del teixit social, cultural i lingüístic.

En aquest sentit, cal destacar les pràctiques lingüístiques que els alumnes duen a terme en els establiments col·laboradors. D’aquesta manera el CPNL aposta per vincular l’aprenentatge de la llengua a situacions comunicatives reals a través de la implicació del teixit comercial del territori, uns comerços que tenen la capacitat d’expressar-se en català i que decideixen adquirir un compromís amb l’ús social de la llengua.

Amb l’objectiu d’aconseguir sinergies entre els alumnes i aprenents de la llengua i el seu context social de proximitat, el CPNL estableix acords de col·laboració amb prop de 700 entitats de referència del patrimoni social i cultural de Catalunya. Comptar amb el suport d’aquestes entitats situa el Consorci en el marc de reconeixement i prestigi que també avala la seva trajectòria.

Entitats com el FC Barcelona, el Palau de la Música, el Liceu, la Filmoteca de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya o el Teatre Nacional de Catalunya, entre d’altres, ja han explicitat la seva adhesió al Consorci per treballar en aquesta línia.

El català a l’empresa

En el marc de la campanya de la Direcció General de Política Lingüística “Català i empresa. Ja estàs al dia?” i del programa “I tu, jugues en català?”, el Consorci entra de ple al sector socioeconòmic, amb la finalitat d’incentivar la producció i el consum en català. En aquest sentit, i en la mesura que es considera un sector clau, el CPNL posa a l’abast del món empresarial les eines i els recursos necessaris per afavorir l’ús del català, convençuts que és una llengua competitiva, sobretot per als nous sectors de mercat que premien el valor afegit que suposa.

A través de serveis especialitzats com l’auditoria lingüística, el Consorci pot detectar els principals punts a millorar de l’empresa en matèria comunicativa en català, per tal d’establir conjuntament accions de qualitat i excel·lència, i incloure-les en el pla estratègic intern. L’auditoria permet adequar el funcionament comunicatiu de l’organització i millorar-ne els resultats, mitjançant la formació del personal, les estratègies comunicatives en l’atenció a la clientela, la traducció del web empresarial o l’assessorament temporal fins a l’autonomia lingüística.

TREBALL COORDINAT

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va ser creat l’any 1989, i està integrat per la Generalitat de Catalunya i 135 ens locals, per treballar coordinadament en favor del coneixement i l’ús de la llengua catalana.

Actualment, el Consorci té 22 centres de Normalització Lingüística i 146 punts d’atenció, i treballa en xarxa amb 135 ens locals consorciats. Organitza cursos de català per tot el territori, presencials, en línia (Parla.cat) o en format combinat, especialitzats i generals, des dels nivells inicials fins al nivell superior (nivell C2), amb certificació equivalent a l’oficial de la Direcció General de Política Lingüística.

CURSOS

(Dades del 2016)

3.455 cursos presencials

Inicials i bàsics 1.965

Elementals 356

Intermedis 395

Suficiència 343

Superior 68

Complementaris i específics 328

Alumnes inscrits 69.414

Cursos en línia

Alumnes inscrits 5.196

Total d’alumnes inscrits 74.610

Sector socioeconòmic

Cursos 221

Inscrits 3.422

QUÈ EN PENSEN...

«Aprendre català m’aporta una major comprensió dels batecs d’aquesta terra i la seva cultura. Ho recomano!»

Àngel Soro, alumne d’un curs de català superior (C2) de Lleida

«Som establiment col·laborador des de l’any 2003. Estem molt contents de poder ajudar perquè la llengua es difongui»

Lluís Gou Sol, de l’establiment col·laborador del VxL Tot de Punt Gou, de Santa Coloma de Gramenet

«Des de l’Escola de Formació del Taxi només podem dir del Consorci per a la Normalització Lingüística que és un equip humà i professional extraordinari, amb bones i efectives tècniques d’ensenyament»

Jorge Bello, responsable de l’Escola de Formació del Taxi de l’Hospitalet de Llobregat

«Gràcies a la col·laboració entre el TNC i el CPNL, posem al servei de moltes persones que estan aprenent la nostra llengua aquesta eina pedagògica tan potent que és la paraula parlada, el teatre»

Xavier Albertí, director del Teatre Nacional de Catalunya