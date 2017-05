El Govern millorarà les urgències amb un pla resolutiu que integra tots els dispositius sanitaris

En un context social de realitats noves i diverses, i una demanda assistencial cada cop més complexa, era imprescindible reformular l’abordatge de l’atenció urgent per obtenir la màxima qualitat i resolució dels dispositius que l’han de garantir. Així, el Departament de Salut afronta el futur immediat de les urgències amb visió de conjunt de tot el sistema, mitjançant un pla integral i per a tot el territori. És el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC), que reordena el sistema amb uns serveis i circuits més especialitzats, amb la persona al centre del sistema, i amb una clara orientació comunitària i de prevenció. Precisament perquè cada cop menys persones tinguin la necessitat d’anar a urgències.

El PLANUC té com a objectiu assegurar una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les persones amb una xarxa d’atenció integrada, accessible i liderada per professionals. Es posa el focus en la capacitat resolutiva de tots els dispositius -atenció primària, hospitalària, sociosanitaris i socials-, la seguretat clínica i la millora del tracte interpersonal amb la ciutadania.

540x402 Esquema de cobertura horària de l'atenció a urgències Esquema de cobertura horària de l'atenció a urgències

Preveu un total de 30 accions específiques en deu àmbits diferents i s’ha elaborat amb la col·laboració d’un comitè d’experts de més de 40 professionals vinculats a l’atenció urgent i continuada. Hi han intervingut també, a través d’un procés participatiu, representants del món local, proveïdors, entitats de pacients, associacions de veïns i d’usuaris. I professionals del SEM han aportat el seu criteri per avaluar la posada en marxa del transport sanitari integrat.

Optimitzar l’atenció urgent hospitalària

Com a factor clau en l’atenció a les urgències, Salut determina tres accions per optimitzar el drenatge assistencial dels serveis hospitalaris. Preveu planificar les necessitats estructurals anualment i segons la pressió de les urgències, a més de millorar la distribució i la gestió de les altes. Però, com a punt destacable, aposta per fixar en 24 hores el temps màxim d’estada al servei d’urgències hospitalàries per als pacients que hagin d’ingressar. I el PLANUC concreta dos objectius: reduir aquest any un 10% el nombre de pacients amb una estada superior a les 24 hores, i aconseguir que, en un termini de 4 anys, tots els pacients registrin una estada inferior a les 24 hores.

Addicionalment i per reforçar el sistema, el Pla aposta per desenvolupar alternatives a l’hospitalització convencional. Es tracta, en primer lloc, d’actualitzar la cartera de serveis de les unitats de curta estada hospitalària. Després, analitzar els diferents models d’unitats d’hospitalització a domicili i implementar un únic model. En tercer lloc, s’impulsaran nous equips de suport integral a la complexitat (ESIC) en entorns urbans, cosa que es traduirà en la creació de tres nous ESIC, equips mixtos formats per professionals hospitalaris i d’atenció primària com el del Centre de Salut Casernes de Barcelona: un a l’Hospital Dos de Maig, un altre al Centre Integral Cotxeres i un tercer a Sant Martí, a Barcelona. Per últim, es flexibilitzaran horaris i citacions dels hospitals de dia i dels ESIC.

Reforç de la xarxa assistencial amb nous CUAP

L’any 2016 hi va haver a Catalunya 7 milions de visites als serveis d’urgències: la meitat, ateses als hospitals; el 15% als CUAP; el 22,4% a la resta de dispositius d’atenció primària amb atenció continuada, i el 13,2% al SEM. Més de la meitat de les urgències ateses als hospitals són de baixa complexitat (nivell 4). Per canalitzar millor l’atenció urgent de menor gravetat, el PLANUC preveu reforçar la xarxa assistencial amb cinc nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), a la ciutat de Girona, Mataró, Badalona, Reus i a la Regió Sanitària de Lleida.

540x490 Mapa dels nous CUAPS desplegats al territori Mapa dels nous CUAPS desplegats al territori

Precisament per oferir una orientació sanitària de qualitat, el Departament de Salut ja va impulsar al febrer una campanya per fomentar l’ús del servei 061 CatSalut Respon en cas d’urgència. De cara a l’atenció a la població infantil, el pla projecta la creació de la nova línia d’atenció pediàtrica del 061 (24 hores, 365 dies). Altres accions destacades d’aquest any seran una línia d’atenció urgent a la salut mental (també 24/365); el nou servei Suport Vital Avançat Aeri nocturn, i la creació d’un equip especialitzat en trasllats de pacients crítics altament complexos.

Amb l’inici d’aquesta innovadora reforma de fons del sistema de salut, Catalunya vol ser pionera a l’hora de resoldre amb excel·lència l’atenció a les urgències, un repte comú de molts sistemes de salut a Europa. El PLANUC neix com l’instrument capaç de salvar el decalatge entre una demanda que ha canviat per l’envelliment poblacional i per les desigualtats socioeconòmiques, i l’actual cartera de serveis dels dispositius assistencials.

Els 10 eixos d’actuació del PLANUC

1. Atenció en el dispositiu més adequat: serveis sanitaris resolutius en el temps òptim

2. L’atenció primària i a la comunitat, primer nivell d’atenció

3. Les emergències i la coordinació dels dispositius hospitalaris per a l’atenció del pacient crític

4. L’atenció urgent hospitalària: procés d’atenció, organització i drenatge

5. Plans específics per a pacients amb necessitats específiques

6. Atenció integrada social i sanitària per respondre millor a les necessitats de la població

7. Organització territorial i coordinació de dispositius i recursos

8. Sistemes d’informació

9. Els professionals com a principals garants d’una atenció d’excel·lència

10. Apoderament de la ciutadania

Els principis inspiradors del nou Pla

El Pla de Salut de Catalunya 2016-2020

La Carta de Drets i Deures de la ciutadania

L’equitat

L’accessibilitat

L’efectivitat

La territorialització i el treball coordinat i enxarxa

La integració dels recursos socials i sanitaris

La participació de ciutadania i de professionals

La sostenibilitat