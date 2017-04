‘Leonardo da Vinci: El geni i els invents’ al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) acull fins al mes de juny del 2017 l’exposició Leonardo da Vinci. El geni i els invents, una producció italiana dedicada a la difusió dels enginys més destacats que va imaginar i crear l’artista i inventor renaixentista.

En la mostra s’exposen 40 màquines i enginys ideats per Leonardo da Vinci, construïts a partir dels manuscrits, els esquemes, els dibuixos i les indicacions dels còdexs del geni italià. S’han reproduït de manera fidedigna i amb els materials propis de l’època alguns dels seus ginys més notables, creats sobretot per intentar fer més senzilla la vida de les persones. Aquestes obres van ser dissenyades entre 1482 i 1510.

L’exposició Leonardo da Vinci. El geni i els invents s’exposa des de 2009 de forma permanent a Roma, al Palau de la Cancelleria. La mateixa mostra en format d’exposició itinerant és la que arriba per primera vegada a Catalunya i Espanya al mNACTEC, després d’haver recorregut diverses ciutats del món com Roma, Viena, Istanbul, Berlín, Abu Dhabi i Dubai.

Els àmbits de la mostra

L’exposició Leonardo da Vinci. El geni i els invents ha estat distribuïda entorn els quatre elements naturals (aire, aigua, terra i foc) i també compta amb un espai dedicat als elements virtuals i un altre enfocat a la vessant artística de Leonardo:

Màquines interactives manipulables: Un total de 16 peces que el visitant podrà fer funcionar combinant així l’experiència directa del funcionament amb l’exploració dels principis físics i mecànics implicats en cada una de les màquines.

Aigua: Les màquines i els invents extrets dels còdexs de Leonardo da Vinci referents a l’aprofitament de l’aigua, la navegació, la flotació i, fins i tot, els sistemes de salvament de persones.

Aire: Els famosos dissenys d’ales articulades que simulen la morfologia de les ales de les aus. Totes les màquines van acompanyades de les fotos dels dibuixos i càlculs que va fer Leonardo da Vinci.

Terra: Els mecanismes d’enginyeria civil, com la creació de ponts, màquines per treballar al camp o bicicletes.

Foc: Els ginys destinats a la defensa i a la guerra, que inclouen màquines sorprenents com un tanc mòbil amb canons.

Art: Reproducció de quatre dels quadres més famosos de l’artista italià.

L’exposició també presenta 9 hologrames, en 6 idiomes, on es poden observar les obres artístiques més interessants de Leonardo da Vinci, les màquines en moviment o la tècnica utilitzada per pintar els seus quadres. S’ofereix també un interactiu 3D per tal de veure aparells en funcionament i visitar virtualment l’exposició.

Activitats paral·leles

Amb la voluntat d’ampliar l’abast de la mostra, el mNACTEC ha programat diverses activitats al voltant de l’exposició Leonardo da Vinci: El geni i els invents, tant en l’àmbit educatiu, l’àmbit familiar i l’àmbit de la divulgació, que es recullen al web que s’ha creat per a l’ocasió: mnactec.cat/leonardo.

Les activitats escolars inclouen tallers, visites guiades i concursos. Les propostes familiars engloben visites guiades, visites teatralitzades i tallers infantils. I fins al juny hi ha programat un cicle de conferències divulgatives al voltant de l’exposició.

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Rambla d’Ègara, 270. Terrassa

mnactec.cat

Horari:

De dimarts a divendres: de 9 a 18h

Dissabtes: De 10 a 14.30h i de 16.30 a 20.30h

Diumenges i festius: De 10 a 14.30h

El mNACTEC

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és un dels tres museus nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya. La seva missió és mostrar permanentment la implantació i evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la seva aplicació industrial i, especialment, la seva implicació i incidència social.

La seu del mNACTEC està situada a Terrassa, en un dels edificis fabrils més emblemàtics del modernisme català: el Vapor Aymerich, Amat i Jover, antiga fàbrica tèxtil dissenyada per l’arquitecte Lluís Muncunill i construït entre 1907 i 1908.