La cultura de la prevenció, un repte de país

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies inicia avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, una campanya que té com a objectiu promoure la cultura de la prevenció a casa nostra. Amb aquesta campanya, el departament vol emprendre accions globals encaminades a sensibilitzar tota la ciutadania sobre la necessitat de millora de les condicions de treball i la gestió de la prevenció de riscos laborals en les empreses.

Tot i que l’organització de l’activitat preventiva és sempre obligatòria, cal posar èmfasi en la cultura de la prevenció i sensibilitzar la ciutadania de la seva importància. En aquest sentit, el govern vol promoure actuacions que millorin substancialment la percepció del risc per evitar els danys en la salut dels treballadors.

La temporalitat i la curta durada dels contractes, la parcialitat de les jornades, les exigències de les subcontractacions a preu fet, en definitiva, les condicions de treball precàries i l’augment dels desplaçaments privats, són factors que incideixen directament en l’augment de la sinistralitat laboral. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tot i que no té la competència plena en aquesta matèria, promou que la negociació col·lectiva erradiqui aquestes condicions de precarietat, alhora que prioritza en els espais de diàleg, entre sindicats i patronals, tots aquells elements que permetin augmentar la qualitat en el treball.

A Catalunya, l’any 2016 respecte a l’any 2015 va augmentar un 4,66% l’índex d’incidència d’accidents laborals (nombre d’accidents de treball per 100.000 treballadors). Aquest augment és especialment preocupant perquè les causes dels accidents continuen sent les mateixes que anys enrere i obeeixen a tipologies que ja crèiem superades. Un altre factor és l’augment dels accidents no traumàtics i dels accidents anant i tornant de la feina.

La cultura de la prevenció no només ha d’estar present per als accidents laborals amb lesions, sinó també per als riscos silents que malgrat no tenir una afectació immediata, a mitjà i llarg termini tenen conseqüències per a la salut dels treballadors, com ara els càncers d’origen laboral, les lumbàlgies o les afectacions a la vista.

Els accidents de treball i les malalties d’origen laboral generen costos als treballadors, a les empreses i a la societat. Aquests costos tenen a veure amb el dolor i el patiment, especialment entre els treballadors; amb el manteniment de la producció, que afecta en gran mesura les empreses; amb la pèrdua d’ingressos a llarg termini, que repercuteix tant en la societat com en el treballador; i, finalment, amb els costos mèdics, que afecten directament la societat.

Fomentar la prevenció

Per això, amb aquesta campanya el departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa èmfasi en la necessitat de fomentar la prevenció per part de tots els agents implicats en el treball: empresaris, treballadors, serveis de prevenció, mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, de la mà dels agents socials i econòmics, amb la col·laboració del món sanitari, del món educatiu i dels col·legis i associacions professionals. El compromís de tots els agents i el diàleg social ha de permetre reduir els costos de l’accidentalitat i assolir una salut i un benestar millors per a tota la ciutadania. Alhora, el departament insisteix en la necessitat d’empoderar els treballadors, un fet que ha de permetre exigir seguretat a l’empresa i no dur a terme feines insegures.

La prevenció de riscos laborals comporta beneficis directes i indirectes a la societat: permet millorar la salut física i mental de la persona al llarg de la vida laboral i augmenta el benestar de la societat, fets que repercuteixen positivament tant en el treballador com en l’empresari. És per això, i sota el mandat de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, du a terme programes d’assessorament i de recerca i accions de formació, promoció i divulgació que tenen per objectiu millorar la gestió i la qualitat de la prevenció dels riscos laborals a les empreses i als centres de treball de Catalunya.

TREBALLADOR, RECORDA!

Informa’t i coneix els riscos del teu lloc de treball.

Utilitza correctament els equips de treball, les substàncies i productes i, si escau, els equips de protecció individual.

Aplica els procediments de treball.

Comunica tots els incidents i deficiències que detectis en el teu lloc de treball.

Coopera amb l’empresari per garantir les condicions de seguretat i salut en el treball.

Participa en matèria preventiva.

EMPRESARI, RECORDA!

Integra la gestió de la prevenció de riscos laborals des de la fase de disseny en totes les activitats de l’empresa.

Avalua els riscos dels llocs de treball.

Forma els treballadors en matèria preventiva.

Proporciona equips de treball segurs i adequats.

Elabora i implanta procediments de treball segurs.