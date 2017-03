La importància de la prevenció contra les malalties cardiovasculars

Les malalties cardiovascu­lars són la primera causa de mort a tot el món. Cada any moren més persones per problemes coro­naris que per qualsevol altre motiu. Certs factors de risc poden fer augmentar les possi­bilitats de patir malalties com un infart agut de miocardi o un accident vascular cerebral.

Són factors de risc el taba­quisme, l’obesitat, el colesterol, la diabetis, el sedentarisme o l’estrès. Segons l’Organització Mundial de la Salut, les morts per malalties coronàries podrien reduir-se gairebé un 80% seguint un estil de vida saludable i controlant aquests factors.

Una vida saludable, la millor aliada

El Dr. Julio Carballo, cap de Cardiologia de l’Hospital El Pilar - Centre Cardiovascular Sant Jordi, assegura que “la disminució percentual de morts per malaltia coronària en els darrers anys es deu més, en bona part, a les tècniques preventives que als tracta­ments específics realitzats”.

En els darrers 30 anys, les morts per malalties coronàries han disminuït gràcies al control dels factors de risc

S’ha demostrat que la prevenció és la mesura més eficaç per combatre les morts cardiovasculars. Però no sempre és fàcil: només un 48% dels fumadors abandona de forma definitiva el tabac i un 18% dels pacients assoleix l’índex de massa corporal adequat tot i el risc de patir aquestes malalties.Per combatre-les, l’OMS recomana el seguiment d’una dieta equilibrada baixa en greixos, una bona hidratació i la pràctica d’exercici de manera regular. També és important evitar l’estrès i controlar la tensió arterial, així com els nivells de sucre i colesterol LDL a la sang, especialment en el cas de persones diabètiques. Es recomana no fumar ni prendre drogues.

El tractament més eficaç és la prevenció

Aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Europeu per a la Preven­ció del Risc Cardiovascular amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre el perill de les malalties cardiovasculars i la importància de preve­nir-les a temps. En aquesta línia, l’Hospital El Pilar ha organitzat una jornada de sensibilització amb diverses activitats dirigides a tota la població. S’han dut a terme xerrades informatives amb especialistes i pacients i diversos àpats cardiosa­ludables per conèixer els aliments més beneficiosos.

Un bon suport professional pot ser clau per aconseguir aquest estil de vida

El Centre Cardiovascular Sant Jordi és un dels centres de referència en diagnòstic i tractament de malalties cardiovasculars. Els seus professionals poden ser de gran ajuda per a aque­lles persones que vulguin mantenir a ratlla els factors de risc i necessitin suport.