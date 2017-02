El Barça recorrerà la sanció de dos partits a Luis Suárez

El jutge únic de Competició de la RFEF, Francisco Rubio, ha sancionat l'uruguaià Luis Suárez, que, si no canvia res, es perdrà la final de Copa del Rei contra l'Alabès del pròxim 27 de maig. El davanter blaugrana ha rebut una sanció de dos partits i no pas d'un, ja que també s'afegeix un segon partit de sanció per no respectar la norma d'abandonar el terreny de joc un cop havia estat expulsat. El Barça té previst recórrer la sanció, i presentarà un recurs per intentar que el davanter pugui vestir-se de curt en el duel contra el conjunt basc.

En canvi, Competició sí retira la groga que va veure Sergio Busquets per suposada pèrdua de temps, quan l'àrbitre es va confondre en no veure que hi havia dues pilotes al terreny de joc.