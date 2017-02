“Amb Guardiola treballem fil per randa els dèficits per progressar”

El Manchester City busca arribar per segon cop en la seva història als quarts de final de la Champions League. Tot just va ser la temporada passada quan es va colar per sorpresa en semifinals. Arribar a aquestes instàncies ha estat una constant precisament per al seu tècnic, Pep Guardiola. Però avançar amb el City és més complicat que fer-ho amb el Barça o el Bayern, i més si en la primera ronda eliminatòria se’t presenta el líder de la lliga francesa, el Mònaco, l’equip més golejador de les principals lligues europees: 76 gols en 26 partits.

Guardiola alerta abans de l’anada de l’eliminatòria que els monegascos juguen un futbol senzill però extraordinàriament productiu, si bé confia en què el seu conjunt mostri la seva millor cara a Europa. Després de passar una fase dolenta, el City ha recuperat en l’últim mes competitivitat i bones sensacions. D’alguna forma, el jugador que encarna la línia ascendent de l’equip és Leroy Sané, de 21 anys. Per un moment va semblar un error fitxar a l’agost al futbolista més car del mercat alemany (pràcticament 50 milions d’euros), però després d’un difícil procés d’adaptació, l’exdavanter del Schalke 04 s’ha fet amb un lloc titular i és una estimable peça de futur per als citizens. En aquesta entrevista amb l’ARA, Sané parla de la seva evolució al costat de Guardiola.

El Schalke 04 és conegut internacionalment pel seu bon treball amb el planter. [Özil, Neuer o Draxler, per exemple, s’han format allà]. De tot el que va aprendre a Gelsenkirchen, què és el que més li ha ajudat en els primers mesos a Manchester?

A la sub’19 del Schalke, l’entrenador Norbert Elgert em va donar molts bons consells tàctics per arribar a la Bundesliga. Són consells que serveixen arreu del món: primer s’ha de treballar molt en defensa per entrar millor en el partit. Sempre hi penso, en això. Al Schalke vaig aprendre a lluitar, a ser combatiu en el joc.

És molt més dur el joc de contacte a la Premier League que a la Bundesliga?

En tots els casos la lluita cos a cos és més dura, més esgotadora. Els jugadors van molt més forts en el duel per la pilota dividida.

Quina és la principal diferència entre el Sané del Schalke i el del City?

De moment no crec que hi hagi una gran diferència.

No negarà que entre el seu debut a Old Trafford i el rendiment actual hi ha un món.

Vaig debutar a Old Trafford, però no estava del tot bé físicament. Havia entrenat tot just una setmana amb el grup [sortia d’una lesió muscular] i vaig jugar directament 30 minuts en un partit de màxim nivell, en tot un derbi. Ara ja em noto que he aterrat i completament en forma.

Vostè ja ha jugat al Bernabéu. Però potser va trobar massa dur estrenar-se contra l’United?

No, no va ser allò que mentalment pensés: ‘Buf, d’això no me’n surto’. La cosa, de veritat, és que tot just vaig entrenar una setmana amb l’equip i potser el meu primer partit en un duel tan important em va arribar una mica massa d’hora.

Com valora el seu rendiment fins ara?

Fins ara força bo. Naturalment és difícil adaptar-se a un nou país, a una nova llengua, a un lloc on tot és nou. Però els jugadors i el club m’han ajudat molt. M’hi sento a gust i espero que tot continuï rutllant bé.

Quan es va adonar que va fer un pas endavant?

Primer vaig haver d’adaptar-me al ritme de la Premier League i del City, que és molt més alt que al Schalke. Als entrenaments he notat que cada cop hi estava més ficat i al quart o cinc mes ja vaig veure que havia donat un pas endavant.

Però hi ha un moment clau?

El partit contra el Chelsea, perquè vaig jugar en una posició inhabitual, defensant per l’esquerra. Vaig demostrar-me que podia defensar bé. Vam perdre, però vaig completar un partit prou bo en aquesta tasca i el tècnic em va animar i em va donar confiança. Aquí vaig fer un clic.

Guardiola l’ha lloat com si vostè fos un diamant en brut.

El tècnic m’ha ajudat des del primer moment. M’ha dit que jugués com al Schalke, que alliberés el meu cap, que em mogués més en profunditat. Guardiola ha cregut molt en mi, hem parlat molt de com havíem de fer les coses i això m’ha anat molt bé.

I se sent ja alliberat?

Em sento lliure. Guardiola em dona llibertat en el partit, em fa veure on puc sentir-me millor: a vegades pel mig, a vegades per fora. M’ha fet un jugador més complet. Treballem fil per randa els dèficits i m’ajuda a progressar. Ara veig millor els espais, sé cap a on he de córrer. Ho parlem sempre, part per part. Ho repeteix tot molt i justament això és de les coses més bones que té.

Què li ha sorprès més de Guardiola?

Li he preguntat com treballa, m’interessa tot el tema tàctic, per això vaig venir al City, per aprendre d’ell. Un s’adona de la passió que transmet en tot moment: en cada partit, en cada entrenament.