Contador aguanta l'atac d'un Froome que segueix líder

Alberto Contador ha demostrat ser un candidat a lluitar per aquesta Vuelta a Espanya després d'aguantar l'atac protagonitzat per Chris Froome, que ha intentat donar un cop d'efecte a la classificació general i ha reforçat el seu liderat. La victòria en la vuitena etapa ha estat per a Julian Alaphilippe, que ha completat els 199,5 quilòmetres entre Hellín i Xorret de Catí en 4 h, 37 min i 55 s.

A 1:27 del francès, han creuat la meta Contador i Froome, que han protagonitzat una pugna espectacular. Tots dos han entrat uns 15 segons per davant de la resta de favorits, i el madrileny ha estat l'únic que no ha perdut distància respecte del britànic. "Va bé confirmar que l'estat de forma és bo. No he tingut tota l'agilitat que volia, Froome ens ha atrapat i se'ns ha fet llarg, però hem aguantat el ritme. Estic bé, però encara no han arribat ports llargs. Anem dia a dia, passant-ho bé", ha comentat Contador, amb ganes d'acabar bé l'última cursa de la seva carrera.

Froome es manté líder de la general, amb el colombià Chaves a 28 segons, Nicolas Roche a 41 i Vicenzo Nibali a 53. Aquest diumenge, novena etapa entre Orihuela i Cumbre del Sol, amb un recorregut de 174 quilòmetres.