Expulsades per la força del camp per un equip de veterans

L'equip femení de l' Atlètic Masnou ha denunciat que només van poder jugar 30 dels 90 minuts del seu partit contra el Lloretenc perquè uns jugadors veterans les van fer fora del terreny de joc. Els fets es van produir aquest dissabte 11 de febrer a Lloret, per la coincidència d'horari en els partits del femení (de Segona Catalana) i dels veterans, i que es va resoldre, segons lamenten, "per la força". Tot plegat ho denuncia en un comunicat que firmen les jugadores Ona Niubò, Elisabeth Paredes i Judith Bernabeu en nom de l'equip.

El cas és que, per un error organitzatiu, els dos partits coincidien al Molí –un camp municipal de Lloret– el dissabte a la tarda (el partit femení començava a les 15.30 i el de veterans, a les 16 h). En adonar-se de la coincidència, els responsables del Lloretenc, el conjunt femení, van intentar variar l'hora del partit però no van rebre l'autorització de la Federació ja que van fer la sol·licitud fora de temps. Davant aquesta circumstància, es van presentar al camp a l'hora prevista. I aquí va començar el conflicte.

Segons relaten les jugadores, els veterans ja van "increpar" quan van arribar al camp, tant a elles com a l'àrbitre, i van "avisar que a les 16 h començarien el seu partit". Davant d'aquest fet, l'àrbitre que havia designat la Federació Catalana va optar per avançar uns minuts l'inici del partit per mirar de guanyar temps.

Però quan s'havia jugat mitja hora, i aprofitant que una pilota va sortir del camp, els veterans "van parar el partit per la força" i van entrar a escalfar. L'àrbitre no va tenir més remei que suspendre el partit.

Com a mesura de "protesta pacífica", les jugadores dels dos equips van fer una assentada al mig del terreny de joc. Acte seguit, alguns dels jugadors veterans –"no tots", especifiquen– van apropar-se i van començar a fer "comentaris masclistes" del tipus: "aneu a fer ballet" o "marxeu a la cuina", a més d' insults. Alguns, fins i tot, van dir que trucarien a la policia perquè fossin aquests els que les fessin fora del camp.

"Finalment, alguns dels jugadors van conversar amb les jugadores, ja que no tots compartien els comentaris que havien realitzat els seus companys", expliquen les jugadores de l'Atlètic Masnou, que posteriorment van marxar amb un últim missatge. "Hem sortit del terreny de joc, però marxem del camp molt sorpreses i tristes pel tracte que hem rebut”.

Per acabar, "una darrera burla, aplaudiments de la majoria dels veterans cap a elles", i posteriorment va començar el partit de veterans entre el Lloret i el Caldes d'Aigües Bones, "quinze minuts més tard de l'horari previst".

L'ARA no ha pogut posar-se en contacte amb cap responsable dels veterans perquè donessin la seva versió dels fets. En qualsevol cas, no es tractaria d'un partit oficial de la Federació Catalana ja que els dos equips no consten com a inscrits a la lliga de veterans que organitza aquest estament.

A la web de la Federació, en canvi, sí que hi apareix el partit de Segona Catalana entre el Lloretenc i l'Atlètic Masnou. A l'acta consta com a suspès i amb un resultat provisional de 0-6, el que hi havia al marcador quan es va haver d'interrompre l'enfrontament.