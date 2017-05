Tom Dumoulin guanya per primer cop el Giro d'Itàlia

L'holandès Tom Dumoulin ha guanyat per primer cop una gran cursa, en imposar-se al Giro d'Itàlia. Dumoulin, quie ha defensat la maglia rosa durant bona part de la carrera, ha aconseguit derrotar els seus rivals en la darrera etapa, una crono entre Monza i Milà.

Dumoulin havia perdut el liderat a manca de dues etapes, als Alps, però els especialistes en muntanya, el colombià Nairo Quintana i l'italià Vincenzo Nibali, no van sentenciar i Dumolin, especialista en cronos, els ha superat amb un temps de 33 minuts i 23 segons. Dumoulin ha acabat segon a l'etapa per darrera del seu compatriota Jos Van Emden. Nairo Quintana, qui sortia com a líder, acaba segon a 31 segons de l'holandès i el sicilià Nibali, tercer a 40 segons.