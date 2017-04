La fiscalia demana que el Suprem ratifiqui la pena de 21 mesos de presó per a Leo Messi

La fiscal Raquel Amado havia demanat durant el judici a Leo Messi per frau fiscal que l'Audiència de Barcelona absolgués el jugador i se centrés la condemna en el pare del futbolista, Jorge Horacio Messi. Tot i la petició de la fiscalia, Messi va ser condemnat a 21 mesos de presó, una sentència que l'argentí va recórrer i que aquest dijous ha deliberat a porta tancada el Tribunal Suprem a Madrid. El magistrat Luciano Varela ha estat el ponent d'un cas que s'anunciarà en els pròxims dies, i en el qual han intervingut també els jutges Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano, Alberto Jorge Barreiro i Andrés Palomo del Arco.

La novetat però, ha estat que la fiscalia ha canviat la seva posició i ha demanat en el seu escrit que es confirmi la pena de 21 mesos de presó per al jugador, que havia defraudat 4,1 milions d'euros a Hisenda entre els anys 2007 i 2009. Segons el fiscal, Messi ha de ser "considerat responsable dels delictes fiscals pels que ha estat condemnat perquè no podia desconèixer que havia de declarar i pagar impostos per les quantitats que rebia" dels seus drets d'imatge. En l'escrit s'especifica que la condemna per tres delictes fiscals es basa en "dades vàlidament provades".

Durant la defensa del jugador al judici celebrat a Barcelona, Messi va optar per declarar que no sabia res de l'entramat societari i de temes fiscals que duia el seu pare. L'Audiència li va recriminar l a seva "ignorància deliberada" i, ara el fiscal assegura que Messi "intervenia directament en els contractes relatius a l'exploració dels seus drets d'imatge i era l'administrador i soci únic de l'empresa que rebia els ingressos".