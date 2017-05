Indianapolis gairebé li dona la raó a Alonso

Ahir va ser el Memorial Day, la jornada en què als Estats Units tothom mostra el seu respecte als veterans de guerra, sobretot als que van marxar a la recerca de la glòria més heroica fora del seu país.

I enmig d’aquest ambient van tornar a coincidir tres de les curses més importants de l’automobilisme mundial: el GP de Mònaco de F-1, les 500 Milles d’Indianapolis i la Coca-Cola 600, de la Nascar, a Charlotte. Segons l’agència de màrqueting internacional Nielsen Sports, els tres esdeveniments han provocat un retorn publicitari als anunciants que han estat presents als tres fronts per valor de més de 3.000 milions de dòlars.

Aquí hem parat una atenció especial a les dues primeres, unes curses que ens han ensenyat que hi ha dues maneres de fer les coses. Al matí, amb la F-1, ens vam avorrir. A la tarda, a l’oval més famós del mon, ens vam entusiasmar durant les més de tres hores que va durar la cursa.

A Mònaco, el doblet de Ferrari, el primer canvi de rodes, l’actuació de Sainz i l’accident de Button amb Wehrlein va ser el més destacable. I res més, en una cursa que marca l’enlairament de Sebastian Vettel cap al que podria ser el seu cinquè títol.

A Indianapolis la cursa va ser un no parar d’emocions. El català Oriol Servià, un dels herois que va marxar de casa fa vint anys per buscar la glòria a ultramar, a l’altra banda de l’oceà Atlàntic, va tornar a quedar-se a les portes d’una victòria que mereixia després d’una actuació molt intel·ligent. I Fernando Alonso va demostrar que tenia un ritme espectacular per ser la primera vegada que corria en un oval, però el motor Honda -ai las!- el va tornar a deixar penjat quan es disposava a fer l’atac final. El pilot asturià va causar sensació.

Tindrà un problema amb Trump, a qui no li fan gràcia els immigrants. La màgia de les 500 Milles l’ha segrestat. Farà veure que no troba el passaport per tornar a Europa, i que voldria quedar-se per sempre més aquí, de tan bé que s’ho ha passat. Però el seu contracte amb els Grans Premis el reclama, com a mínim fins a final de temporada. La pròxima cita de la F-1 és al Canadà, ben a prop dels Estats Units, que tan bé l’han acollit. Tornarà a Indianapolis. I anirà a Le Mans. Però abans s’haurà d’entendre amb els motors Honda. Els mateixos que se li trenquen, però també els que ahir li van donar la victòria a Takuma Sato a Indianapolis.