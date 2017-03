Iniesta i el tacte

Quan un futbolista de perfil comunicatiu baix diu alguna cosa que surt de la normalitat crida molt l’atenció. No m’atreveixo a dir que les declaracions d’Iniesta posant la seva continuïtat al Barça en quarantena siguin un terratrèmol, però són molt significatives venint d’ell i, sobretot, són una advertència per al club.

Iniesta ha posat veu a un front que els gestors del Barça tenen obert des de fa temps però que han anat ajornant. Les dues parts saben que estan condemnades a entendre’s, perquè ni Iniesta vol marxar del Barça ni el Barça pot prescindir d’Iniesta. Però amb l’argument que el capità encara té un any de contracte i que no provocarà un incendi públic, qui dia passa any empeny.

Com que el club ja ha presentat una oferta a Andrés Iniesta i el jugador no l’ha volgut signar d’entrada, imagino que als despatxos del Camp Nou ja havien entès que no li feia el pes i, per tant, no poden haver-se sorprès dels dubtes expressats sobre la seva renovació.

No soc partidari de renovar els futbolistes en funció de l’agraïment pel que han fet en el passat sinó calculant el que oferiran en el futur. Segurament hi haurà un estira-i-arronsa per la durada i la quantitat de l’últim contracte professional d’Iniesta, ja que cal tenir en compte que el capità ja té 33 anys i que segur que no té una cua d’equips de primera fila esperant-lo, però no es pot perdre de vista que el manxec, tot i una temporada terrible de lesions, continua sent titular indiscutible. Ara per ara imprescindible, mentre esperem que l’eixam d’interiors que s’han fitxat demostrin que li poden discutir el lloc.

I en aquest sentit entenc que a Iniesta l’hagi molestat, o com a mínim li hagi sabut greu, comprovar que el club ha tingut més pressa per renovar Rakitic, que tampoc és cap criatura, que aquest curs ha vist merescudament qüestionada la seva titularitat i que acabava contracte exactament el mateix dia que el capità.

Els gestors del Barça estan obligats a defensar els interessos del club i a quadrar uns comptes cada cop més difícils, sobretot si pensem que la mare de totes les despeses -la renovació de Messi- encara s’ha d’enllestir. Ara bé: Iniesta és una llegenda del Barça, un jugador a qui li sobra futbol per continuar sent important si l’administrem tan bé com ho ha fet Luis Enrique i, repeteixo, ara mateix no té recanvi. Em fa l’efecte que el capità està més decebut que no pas enfadat. Amb una mica de tacte i no fent-lo esperar més del que és recomanable segur que no el farem emprenyar.